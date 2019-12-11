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Roman vatandaşlar suç duyurusunda bulundu

Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve Roman vatandaşlar, sosyal medyada ırkçı paylaşım yapan bir şahıs için suç duyurusunda bulundu.
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Sosyal medya üzerinden Roman vatandaşlara hakaret içerikli paylaşımda bulunan C.N.’ye tepki gösteren Roman vatandaşlar Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusuna  Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklama gerçekleştiren Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar “Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugünde böle bir açıklama yapmak istemezdik. Ancak sosyal medyada Türkiye’de yaşayan milyonlarca roman vatandaşı töhmet altında bırakacak ve bu anlamda kin ve nefret söylemlerini kullanan bir vatandaş için, bugün üzülerek de olsa savcılığımıza gelip suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“BİRLİKTE OLDUĞU BİR MEMLEKET”

Şikayet hakkında konuşan Çokyaşar, “Bizler Roman vatandaşlar ve ya roman olmayan vatandaşlar ile hepimizin bir olduğu, birlikte olduğu bir memlekette yaşıyoruz. İnsanların sadece laf olsun diye, hiç kimsenin namusunu ve şerefini etkileyecek nitelikte açıklamalarda bulunmaması gerekmektedir. Bundan dolayı biz de bugün Romanlar Konfederasyonu olarak 2 Aralık tarihinde burada, ilgili adresten adının C.N. olduğu anlaşılan şahsın, “Çingenelerin bilmem ne yapmak günah diyorlar. Aslı var mı?” cümlesini Twitter’da paylaşması ve bunula alakalı da ciddi bir şekilde Roman Vatandaşları tarafından reaksiyon gösterilen bu Tweet için bugün suç duyurusunda bulunduk”  ifadelerinde bulundu. 

VATANDAŞLARA ÇİÇEK DAĞITILDI

“Bu şahsın acilen yakalanmasını emniyet mensuplarından talep ediyorum” diyen Çokyaşar, “Belirttiğimiz sebepten dolayı şüphelinin kimliği tespit edilerek cezalandırılması için dava açılmasını istedik. Bundan sonra Roman kardeşlerimden sakin olmalarını, provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir devlet olduğunu, bizler de gerekli takibi yaptığımızı belirtmek istiyorum. Bu şahsın acilen yakalanmasını emniyet mensuplarından talep ediyorum. Bugün Dünya İnsan Hakları Günü, Roman vatandaşları çiçeklerle insanları karşılar” diyerek açıklamasını sonlandırdı. Açıklama sonrası çevredeki vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

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