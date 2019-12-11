Ellibeş: Ertesi gün yine ayakkabı ile girdiler

AKP Başiskele Teşkilatı 61’inci İlçe Danışma Toplantısı bugün Başiskele Antikkapı Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi Başiskele ilçe Başkanı Mustafa Koral’ın yanı sıra toplantıya AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve çok sayıda partili katılım sağladı.

“UYUMLU BİR ÇALIŞMA YAPTIK”

Programın açılış konuşmasının gerçekleştiren Mustafa Koral İstiklal Marşı’nın kıtalarını okumasının ardından, “Görev süreci boyunca genel seçimler ve yerel seçimler yaparak teşkilatımızla uyumlu bir çalışma yaptık. Kocaeli’de bulunana tüm mahallelere ulaştığı için il başkanımıza teşekkür ediyorum. Dik duruş kolay başarılmadı. Dik duruşun birin aşaması One minute çıkışı ikinci çıkışı dünya beşten büyüktür çıkışı. En son olarak da en son Avrupa konseyine katılarak o dik duruşu büyükşehir belediye başkanımız gösterdi. Ona da teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Yasin Özlü, görevini layıkıyla yerine getiren belediye başkanımız Yasin Özlü’ye de teşekkür ediyorum” dedi.

“BİR KOMUTAN BİR MİLLETİ AYAĞI KALDIRIR”

Koral’ın ardından konuşan Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melih Özkaraaslan konuşmasında, “8 yıldan beri bu teşkilattan görev yapıyorum. İlk günkü aşkla genç arkadaşlarımızı ile birlikte gezilmedik sokak, çalışmadık kapı bırakmadık. Biz dedik ki bir mıh bir nallı, bir nalı, bir nal bir ayağı, bir ayak bir atı. Bir at bir komutanı, bir komutan bir milleti ayağa kaldırır. Bizim de komutanımız ise Recep Tayyip Erdoğan. Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki hepinizi selamlıyorum. Toplantımız hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

“BU DAVAYA BAŞKANLIK YAPMAK NASİP OLDU”

İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ise yaptığı konuşmada, “Üç kademe olarak ciddi bir çalışma içerindeyiz. Kadın kolları adına ayrı bir şekilde teşekkür ediyorum. Eşleri ile çocukları ile ciddi bir fedakarlık göstererek çalışıyoruz. Ben 10 yıl gençlik kolları ile başladım bu davaya. Son iki yılda çok çok daha şey öğrendim. Bu davaya başkanlık yapmak nasip oldu. Bu davayı göğüsleyen kadınların yeri ayrı. Hepinizi selamlıyorum.” dedi.

“25 MİLYON PİYASAYA ÖDEMEYE YAPTIK”

Karakuş’un ardından konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü konuşmasında, “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda başlayan aday adaylığı süreci ve seçim dönemi. Zor bir süreçti. Kazandık. Sizlerin desteği ile bu görevi yapmaya çalışıyoruz. 4 ay önce yine bir toplantıda kendimize bir hedef koyduk. Disiplin sağlayacağız diye. Ekonomik olarak ise 25 milyon piyasaya ödeme yaptık. Başiskele Belediyesi artık projeleri ile bahsedilecek bir hale geliyor. Kendi personelimiz ile belediyeciliğin prensiplerini yapıyoruz. Siyasetin belediyeler üstündeki en büyük baskısı istihdam baskısıdır. 165 kişinin istihdam edilmesini sağladı arkadaşımız. Bine yakın insan için ise gayret gösterdik” ifadelerinde bulundu.

“BÜTÜN PLANLARIMIZI YAPTIK”

“Kendi araçlarımızı alacağız” diyen Özlü, “Başiskele çocuk üniversitesinin ikinci etabına başladık. Bugün yaklaşık 600 kişiye ulaştı. “Kadınlarımızın emeklerini değerlendireceğiz” dedik. Bayanlarımızın ürettiği ürünlerin satışının yapılması için proje başlattık. Sosyal Belediyecilik faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Temizlik işlerine önem verdik. Bu ayın 25 de de temizlik filomuzu yeniliyoruz. Kendi araçlarımız alacağız. 15 araçlık filo teslim edilecek. Daha kaliteli Başiskele için çalışıyoruz. Bunu yaparken gönül belediyeciliğinden sapmayacağız. Önümüzde 2020 yılı var. 2020 yılına hazırız. Bütün planlarımızı yaptık. 2020 yılı Başiskele için büyük yatırımların yapılacağı bir hizmet yılı olacak. Bütün planlamalarımız yaptık. 8 aylık süreçte sizlerin çok büyük desteğini gördük. İl Başkanımızın desteğini gördük. Büyükşehir belediye başkanımız bize liderlik yaptı. Her konuda önümüz açtı” dedi.

“MUHALEFETİN ADAY ÇIKARAMAYACAĞI BİR BAŞARI”

Özlü son olarak, “Önümüzde bir kongre süreci var. Tabi delege seçimleri bitti. Biz belediye başkanı olarak bizden ne istendiyse onu yaptık. Başiskele teşkilatının emrindeyiz. Benim hedefim şu bir daha ki seçimlerde büyükşehirde nasıl 15 yıl sonra CHP aday çıkaramadıysa Başiskele’de de muhalefet partilerinin aday çıkaramayacağı bir başarının altına imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“ELEKTRİK OLMASA KIYMETİNİ ANLIYORUZ”

Davada isimlerin hiçbir önemi olmadığını söyleyerek konuşmasında başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında, “ Geçmiş dönem Başkanımız ile 10 yıl çalıştık. Bayrağı teslim etti geldi burada oturdu kendisi. Bu dava bu şuur ile devam ettiği sürece bayrak bir isimden diğer isme geçecek. Aliya İzzet Begoviç diyor ki, ‘Mutlak iktidar yoktur. Her iktidar önce Allah’a sonra millet hesap verecek.’ Bizim de başka derdimiz yok. Biz AK Parti İktidarlarında millete girdiğimiz bütün seçimlerde kazanarak verdik. Bizde öncekiler geçti. İnşallah sizlerle birlikte bizler de bu sınavı vereceğiz. Geçmiş dönemde yapılanları hatırlatıyorum. Yaptığınızda görülmüyor. Yapmadığınızda görülüyor. Burada elektrik olmasa elektriğin kıymetini anlıyoruz” dedi.

“O TEMELLER BEKLEDİ”

365 tane projenin Başiskele’ye yapıldığını belirten Büyükakın, “Geçtiğimiz 15 yılda 555 milyon Başiskele’ye yatırım yapılmış. Gebze’de bir havuz vardı. Bizden 15 sene önce bir havız temeli atılmıştı. Yıllarca Türkiye’nin her yerinde o temeller bekledi. Çok güzel bir ifade vardı. Boş konuşmadık sürekli çalıştık şeklinde. Bakın köprülü kavşaklarda tünellere tam 365 tane proje sadece Başiskele ilçesinde yapıldı. İş bilenin, kılıç kuşananın. Bu yazı da boş geçirmedik. Geçtiğimiz toplantıda bize iletilen hususlar vardı. Şimdi o hususları aktaracağız. Sizler bizim sahadaki gözümüz kulağımızsınız. Şimdiye kadar çalışmalarımızda vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ADAYLARINI BİZE BENZETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise toplantıda yaptığı konuşmada, “İşte AK Parti ailesi bu. Milli ve manevi değerleri ile liderinin peşinden giden bir aile. Aslında 18 yıllık bir partiyiz. 17 yıldır da iktidardayız. 18 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye’nin fotoğraflarının yan yana koyunca fakı görmek zor değil Sayfalarca yazsanız bu farkı anlatamazsınız. Şimdiki gençlere bunu anlatmak zor. Yalan yanlış bilgiler ile çocuklarımızı kandırıyorlar. Daha yakın bir tarihte kadın milletvekilimize bu kadına haddini bildirin denilmedi mi? Kızlarımız başörtüleri ile üniversitelere gidebiliyor mu? Bunlar unutuldu. Onun için gençlerimize anlatmalıyız. Bugünkü CHP zihniyeti farklı değil. Adaylarını bize benzetmeye çalışıyorlar ama zihniyet aynı. Şimdiki gençlerimiz mili projelerde üretim yapıyor. Bugünün gençliği inanmış gençlik olarak geleceğe hizmet verecek” dedi.

“ÖZÜR DİLERSİN, BİR DAHA GİRMEYİZ DERSİN”

“Özür dilemek yerine yalanın üzerine yalan kattılar” diyen Ellibeş, "Yerel muhalefet de farklı değil. SEKA Parkta kullanılan Golf araçlarını golf sahası mı var diye anlattılar. Özür dilemek yerine yalanın üzerine yalan kattılar. Şimdilerde ise bir mescit polemiği var. Bir video yayınlıyorlar. Mihrap duruyor. Ayetler duvarlarda, sosyal medyaya atanlar kendileri. Bizim emekli din görevlisi meclis üyemiz bunu yayınlarken geçmişte namaz kılınan yere ayakkabı ile girilmez diyor. Özür dilersin, bir daha girmeyiz dersin biter. Özür dilemek yok aksine taarruz. Ertesi gün gidip yine ayakkabı ile giriyorsun. Bizler gerçekleri görelim” diyerek konuşmasının sonlandırdı.