2 katlı evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

Olay, Darıca Nazım Karabekir Mahallesi Nacar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.