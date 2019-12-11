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Asyalı çelik devi Kocaeli'yi seçti!

Tayvanlı çelik devi YC Inox, Dilovası’nda 80 milyon dolara fabrika kuracak. 18 ayda deneme üretimine başlayacak fabrikada 300 kişiye istihdam sağlanacak. Tayvanlı firma, Türkiye’de servis merkezi de kurmayı planlıyor
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Küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen Türkiye, yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'ye en son yatırım haberi ise Doğu Asya ülkelerinden Tayvan'dan geldi. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh'in Türkiye'ye yapacaklarını açıkladığı yatırımın detaylarına SABAH ulaştı. Dünya çelik devleri Hindistanlı ArcelorMittal, Alman ThyssenKrupp, Güney Koreli POSCO ve Rus MMK'nın ardından dünyanın en büyük beş çelik üreticinden biri olan Tayvanlı YC INOX Co da Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 80 milyon dolarlık yatırım yapmak için gün sayıyor.

OTOYOL CAZİBEYİ ARTIRDI

YC INOX'un Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla kendilerine geldiğini anlatan Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu yatırımıyla OSB'mizin ulaşım imkânları daha cazip hale geldi. Tayvanlı firma burada paslanmaz çelik boru üretecek" dedi. Dilovası'nda Alman, Rus, İsveç ve Hindistan'dan dev yatırımcılara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Yalamanoğlu, "Ancak Tayvan'dan aldığımız ilk yatırım olması itibarıyla bu proje bizim için büyük önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı. Dilovası Makine İhtisas (OSB) Başkanı Sedat Silahtaroğlu ise bu oranda nitelikli bir yatırıma ev sahipliği yapmanın hem Türkiye için hem de kendileri için çok değerli olduğunu anlattı. Tayvanlılar için Avrupa pazarına oluşmanın çok önemli olduğunu belirten Silahtaroğlu, "Dünyanın en büyük üretim pazarından yatırım aldık. Burada nitelikli üretim yaparak Avrupa pazarına ulaşacaklar" dedi.

18 AYDA DENEME ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 55 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek dev yatırım için ilk kazmanın 2020'nin ilk çeyreğinde vurulacağı, 18 ay içinde ise deneme üretimine başlanacağı öğrenildi. İç pazarın yanı sıra ihracatı da hedefleyen yatırım, ilk etapta 300 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'de servis merkezi de kurmayı planlayan Tayvanlı şirket, fabrika tasarımını buna göre yapmış. Geçen yıl da Uzakdoğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation, OYAK Çimento'nun hisselerinin yüzde 40'ını 640 milyon dolara satın almıştı.

SIFIRDAN YATIRIM ÇOK DEĞERLİ

Tayvanlı şirketin Türkiye'ye yatırım yapmasının çok değerli olduğunu ifade eden Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Ekonomimiz en büyük sıçramalarını yabancı yatırımların en fazla olduğu dönemlerde yapmıştır. Son dönemde yabancı yatırımlarda artış var. Tayvanlı firmanın 'greenfield investment' olarak adlandırılan 'sıfırdan yatırım' yapması çok önemli. Bu, ülke ekonomisine duyduğu güvenin göstermesi" diye konuştu.

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Yorumlar

(1)
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osman han - Demir çelik tesisleri geri kamış ülkelere yapılır. Öğünmeyelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 11:56

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