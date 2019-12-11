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Kayıp eşyalarınız Büyükşehir zabıtada olabilir

Kocaeli genelinde unutulan yüzlerce eşya, Büyükşehir zabıtasında sahiplerini bekliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları, mesire alanları gibi noktalarda unutulan veya düşürülen eşyalar, sahipleri teslim alana kadar emin ellerde muhafaza ediliyor. Eşyalarını kaybeden veya düşüren vatandaşlar, İzmit fuar içindeki Zabıta Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaşması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

KAYBEDİLEN EŞYALAR ARASINDA NELER YOKKİ!

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Alo 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’nden ve 331 65 89 numaralı telefondan sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında neler yokki; nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar.

TUTANAK İLE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Zabıta Daire Başkanlığı’nda tutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altında tutuluyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Eşyalar sahipleri müracaat ettiklerinde tutanak karşılığında teslim ediliyor.

EN ÇOK PARK VE OTOBÜSLERDE

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşlarımızın yoğun şekilde bulunduğu Marina, SEKA Park, Yürüyüş Yolu, sahil parkları, AVM’ler, kongre ve konferans salonları, şehir içi otobüs durakları, tramvay araçları, fuar içi ve belediyemizin etkinlik alanlarında bulunuyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, ulaşım kartları Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ilgili bankalara bilgi verilerek, iptal ettiriliyor. İlgili kartlar daha sonra Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından imha ediliyor.

ALO 153 VE 331 65 89’DAN SORGULANABİLİR

Eşyasını kaybeden vatandaşlar, Alo 153 veya 331 65 89 numaralı telefondan sorgulama yapabiliyor. Eşyası bulunan vatandaşlara gerekli bilgilendirme anında yapılıyor. O anda eşyası bulunamayan vatandaşın ise bilgileri alınarak, takip ediliyor. Adres veya telefon numarası bilinen vatandaşlar bu hatlar tarafından aranarak bilgilendiriliyor. Muhtarlıklar aracılığıyla da vatandaşa ulaşılıyor.

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