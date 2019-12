Şehidimiz Kocaeli Üniversitesi mezunuymuş..

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in olması, herkesi derindem yaralanmıştı. Şehit Astsubay Esma Çevik’in Kocaeli Üniversitesi mezunu olduğu ortaya çıktı. Çevik, Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Özel Güvenlik ve Koruma Programından 2009 yılında mezun olduktan sonra TSK’ya katıldığı belirtildi.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Şehit Astsubay Esma Çevik ile ilgili bir açıklama yayınladı: “Kocaeli Üniversitesi Ailesi’nin kıymetli evladını şehit eden ve bu vatanın tüm evlatlarına kast eden alçak teröristleri tüm işbirlikçilerini lanetliyoruz’ denilen açıklama şöyle; “Üniversitemiz Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu, Özel Güvenlik ve Koruma Programından 2009 yılında mezun olarak, kahraman ordumuza katılan Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik’in hainlerce kurulan tuzak neticesinde şehit olması, Aziz Milletimiz ile beraber Üniversitemizi de derin bir yasa boğmuştur. Kocaeli Üniversitesi Ailesi’nin kıymetli evladını şehit eden ve bu vatanın tüm evlatlarına kast eden alçak teröristleri ve onların tüm iş birlikçilerini lanetliyoruz. İnanıyoruz ki, devletimizin gücü, milletimizin kararlılığı, Esma Çevik Astsubayımız gibi her biri birer kahraman olan tüm güvenlik güçlerimizin çabalarıyla, terörün ve teröristlerin kökü kazınacaktır. Milletimizin bağımsızlığına, devletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden hainlere karşı, Zeytin Dalı Harekatı’nda, Barış Pınarı Harekatı’nda, yurt içinde ve dışında kahramanca mücadeleyi sürdüren güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak Aziz Milletimizin hizmetinde olmaya, nice kahramanlar, bilim insanları, ülkesini ileriye taşıyan profesyoneller yetiştirmeye devam edeceğiz. Milletimize karşı yapılan her hain harekete verilecek cevabın top yekün olacağına inanan Kocaeli Üniversitesi Ailesinin şehidi Esma Çevik’in hatırası her zaman kalbimizde yaşayacaktır. Şehit Astsubayımız Esma Çevik’in ailesine, tüm Kocaeli Üniversitesi Ailesine, kentimize ve Aziz Milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyor, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tarihimiz boyunca kahramanca feda-i can eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyoruz.”