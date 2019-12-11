Kibar Gönüllüleri bir yılda yaklaşık 4 bin çocuğun hayatına dokundu

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Kibar Holding ve Grup şirketleri çalışanları ‘Kibar Gönüllüleri’ çatısı altında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor. Dezavantajlı okullara destek, şirket kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, gönüllü projeleri, STK gönüllülüğü, beceri temelli gönüllülük ve kurum içi gönüllülük olmak üzere 6 farklı alanda yürütülen çalışmalar sistematik bir şekilde devam ediyor.

Dezavantajlı okullara destek çalışmaları kapsamında belirlenen ilköğretim okullarının fiziksel ihtiyaçları gönüllüler yardımıyla karşılanıyor. Bunlarla beraber Kibar Gönüllüleri fidan dikimi, çocuk tiyatrosu, meslek tanıtım günleri, çocuk yazarı buluşması, sıfır atık eğitimi ve okul gezileri gibi düzenledikleri birbirinden farklı etkinliklerle çocukların hayatına dokunuyor. Yaklaşık 200 gönüllünün katılımıyla 4 bin çocuğa dokunan gönüllüler, yeni yılda daha fazla çocuğun hayatında fark yaratmayı hedefliyor.

Kibar Gönüllüleri Hakkında

Kurumsal sosyal sorumluk (KSS) çalışmalarının odak alanını “Eğitim ve Çocuk” üzerine konumlandıran Kibar Gönüllüleri bünyesinde 600 gönüllü bulunuyor. Bugüne kadar 25 gönüllülük projesi gerçekleştiren Kibar Gönüllüleri etkinliklerinde yer alan 200 gönüllü, bin 200 saati aşkın gönüllülük çalışmasına imza attı. Kibar Gönüllüleri çalışmalarının daha organize şekilde ilerlemesi ve etkileşimin artması için tüm süreçler dijital ortama taşındı. Bu kapsamda kurulan kibargonulluleri.com sitesiyle grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmalarının tek bir platform üzerinden ulaşılabilir ve takip edilebilir olması sağlandı.