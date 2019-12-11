Turkcell 25. yılında rekorlara koştu

Turkcell müşterileri şirketin 25’inci yılında ürün ve servis kullanımında yeni rekorlara imza attı. Sadece 11 ayda, bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla

1 milyar 788 milyon GB’ın üzerinde mobil internet kullanımı yapan Turkcell müşterileri, aynı dönemde 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuşma gerçekleştirdi. Müşterilerinden aldığı bu destekle geleceğe emin adımlarla hazırlanan Turkcell, en yeni teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak için 3 yılda 3 milyar dolar yatırım yapacak.

İSTANBUL – Turkcell başarılarla dolu 25 yılı tamamlarken, müşterileri de şirketin çeyrek asrı kutladığı bu yıl kullanım rekorlarına imza attı. 2019’u geride bırakırken Turkcell müşterilerinin data kullanımını geçen yılın aynı dönemine göre mobilde yüzde 41 oranında artışla 1 milyar 788 milyon GB’a ulaştı. Yine aynı dönemde konuşmada da bir rekor daha kırıldı. Turkcell’liler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5’lik bir artışla 139 milyar 559 milyon dakikanın üzerinde konuştu. İletişimin yeni platformu BiP kullanımlarında da hızlı artış gözlendi. 11 ayda 79 milyar mesajın gönderildiği BiP’te toplam 411 milyondan fazla çağrı gerçekleştirildi. Bu çağrılar üzerinden 2,3 milyar dakika sesli, 72 milyon dakika görüntülü görüşme yapıldı.

Turkcell’e güvenerek 2019’da kullanım rekorları kıran müşterilerinin gösterdiği teveccüh için teşekkür eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “25’inci yılımızı geride bırakırken müşterilerimiz şimdiye kadarki en yüksek data ve ses kullanımını gerçekleştirdi. Yine yerli ve milli uygulamalarımız BiP, fizy, TV+ ve Dergilik Türkiye’nin en çok tercih edilen uygulamaları arasında ön sıralarda yer aldı. Tüm bu sonuçlar bize cesaret verirken üzerimize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Bu sorumluluk bilinciyle 2019 yılında olduğu gibi 2020’de de müşteri odaklı stratejimizi sürdürerek onların kalbine ve akıllarına hitap eden çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en yeni teknolojilerle ilk kez Turkcell müşterilerini tanıştırarak onlara hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin 1 milyon kilometre fibere ihtiyacı var”

Finansal ve operasyonel açıdan başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakmaya hazırlandıklarını dile getiren Genel Müdür Erkan gündeme dair açıklamalarda da bulurdu. Sektörde 2020’ye en çok damga vuracak konuların başında fiber altyapı yatırımlarının geldiğini dile getiren Erkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalar ile bir kez daha Türkiye’nin geleceğin güçlü ekonomileri arasında yer alabilmesi için fiber altyapının ne kadar önemli olduğuna dikkatleri çekti.Hatta fiber altyapı yatırımlarını engelleyecek kişilerin karşısında kendisini bulacağını söyleyerek bu konuda ne kadar kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın bu desteği 2020’ye ve geleceğe daha umutla bakmamıza sebep oluyor. Fiber yatırımların ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaşması yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için olmazsa olmaz bir önem taşıyor.”

Erkan şöyle devam etti:“Türkiye’de bugün toplam 250-300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. İhtiyacımız olan fiber altyapı uzunluğu ise yaklaşık 1 milyon kilometre. Bu yatırımları her şirket ayrı ayrı yaparsa 15-16 milyar dolar gerekiyor. Ancak hep birlikte ortak yaparsak bunu 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Bu yatırımların ülke kaynaklarının doğru kullanılması adına ortak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dünyada birçok başarılı örneği var. Bu amaçla kurulacak bir şirket dünyadan yatırımcıların da ilgisini çekecektir. Biz operatörler arasındaki rekabetin altyapıda değil üstyapıda sunacağımız hizmetler ile olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın fiberde verdiği destek ile beraber bu konunun 2020 yılında ülkemiz için en olumlu bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz.”

“5G alanında dünyada söz sahibi olmamız mümkün”

Turkcell’in 5G için hazırlıklarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “5G’nin önündeki en büyük engel fiber altyapının yetersizliği. GSMA Yönetim Kurulu toplantılarında da gördüğüm; dünyanın önde gelen operatörlerin ortak gündemi fiber altyapı. Fiber sorununu ne kadar çabuk çözersek 5G’ye o kadar etkin geçiş sağlayarak bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin önünü açabiliriz. Öte yandan biz Turkcell olarak 5G için çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Teknolojideki öncü rolümüzü 5G alanında da devam ettiriyoruz. Bu alanda Türkiye’de ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Son olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ndeHuawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli yazılım şirketi Nara işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz projeyle engelli bir Trabzonspor taraftarının hayalini gerçekleştirdik. Bu çalışmayı Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde kurulan 5G pilot şebekemiz üzerinde yaptık. Özel olarak hazırlanan yerli ve milli yazılım sayesinde 5G şebekemiz üzerinden engelli kardeşimiz Trabzonsporlu futbolcularatalimat vererek futbol oynama deneyimi yaşadı” dedi.

“2020’de üç ana stratejik odakta emin adımlarla büyüyeceğiz”

Gelecek yıl tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servisler olmak üzere üç stratejik odak alanında hızla büyüyeceklerini kaydeden Erkan, “Turkcell Dijital İş Çözümleri ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri şirketlerimiz 2020’de Turkcell’in büyümesine katkı sağlayacak iki önemli iştirakimiz olacak. Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markamızPaycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’ye geldiğimizde Paycell’deaylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmış olacağız. Dijital İş Çözümleri şirketimizle de dijital entegrasyon pazarında sektörün lideri olmayı hedefliyoruz. Yenilikçi yaklaşımla sunduğumuz hizmetlerimiz sayesinde sayıları3 milyonu aşan ticari kuruluşa uçtan uca dijitalleşme hizmetleri sunarak rekabette önde olmalarını sağlayacağız. Dijital servisler alanında da tüm dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital uygulamalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda dijital servislerimizeodaklanmaya devam ederek bu alanda elde ettiğimiz tekil gelirleri de 2022 yılına geldiğimizde 2,5 kat artırmış olacağız” dedi.

2020 yılında veri merkezi alanında da yaptıkları yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyen Erkan, Çorlu’da uluslararası standartlarda hizmet verecek olan yeni bir veri merkezini daha hizmete sunacaklarını söyledi. Erkan ayrıca Türk ekonomisinin tekrar büyüme trendine girdiğine dikkat çekerek gelecek planlarını buna göre yaptıklarını ve 2022 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni müşteri kazanmayı hedeflediklerini belirtti.