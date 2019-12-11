Bakan Dönmez: Doğalgaz olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında, doğalgazın olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez, “Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir” dedi. Dönmez, şu görüşleri savundu:

ARTIŞ DEĞİL İNDİRİM

“1 Ekim 2014 tarihinden 1 Aralık 2017 tarihine kadar olan 37 aylık dönemde doğalgaz toptan satış fiyatlarında artış yönlü bir güncelleme yapılmamıştır. Aksine 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla abone ve serbest tüketicilere uygulanan doğalgaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10, 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 8.82, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yüzde 10 ve 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere yüzde 3.03 oranında indirim yapılmıştır. 2019 Ekim ayındaki doğalgaz satış fiyatlarının 2014 Ekim- 2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir.”

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

CHP'li Gürsel Tekin ise “Fatura yüksek gelmesin diye evin tek odasına sıkışıp, battaniyelerle oturan vatandaşlar var ama doğalgaz ucuzmuş. İstanbul'da doğalgaz faturasını ödeyemediği için gazı kesilen 493 bin konut var” dedi. Tekin, şunları söyledi: “Bakanın cevabını okuduğumda gözlerime inanamadım. Maliyette en ufak bir artış olduğunda fazlasıyla fiyatlara yansıtanlar, düşüş olduğunda görmezden geliyorlar. Doğalgazdan yüzde 18 KDV ve ÖTV alınıyor. Fiyatın yüzde 25'ini vergiler oluşturuyor. Hem çok yüksek fiyattan satıyorsunuz hem de yüzünüz kızarmadan ucuz diyorsunuz.”