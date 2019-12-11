Ayşe Baydar Türkiye Kürek Çekme Yarışması’nda 1000 metrede 1.48,02 saniye ile rekor kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Safir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar; "Safir Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanında da başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ayşe’de göstermiş olduğu bu muazzam başarıyla bizleri çok mutlu etti. Başta öğrencimiz Ayşe Baydar olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan Ümmet Subaşı’yı ve diğer herkesi tebrik eder, başarılanının devamını dileriz.” dedi.
Bugün 11:11 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 11:22 TSİ
Türkiye rekortmeni Safir Koleji'nden
U19 Türkiye Salon Kürek Çekme Şampiyonası'nda yeni Türkiye rekoru Safir koleji 8. Sınıf öğrencisi Ayşe Baydar tarafından kırıldı.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz