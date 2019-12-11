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Türkiye rekortmeni Safir Koleji'nden

U19 Türkiye Salon Kürek Çekme Şampiyonası'nda yeni Türkiye rekoru Safir koleji 8. Sınıf öğrencisi Ayşe Baydar tarafından kırıldı.
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Ayşe Baydar Türkiye Kürek Çekme Yarışması’nda 1000 metrede 1.48,02 saniye ile rekor kırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Safir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mehmet Çuhadar; "Safir Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanında da başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ayşe’de göstermiş olduğu bu muazzam başarıyla bizleri çok mutlu etti. Başta öğrencimiz Ayşe Baydar olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan Ümmet Subaşı’yı ve diğer herkesi tebrik eder, başarılanının devamını dileriz.” dedi.

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