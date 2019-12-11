Ellibeş, Karamürselli Hatice Kevser’i unutmadı

AK Parti Başiskele 61.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi, Başiskele Kültür Merkezi’nde yapıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve önceki dönem Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Ellibeş, özellikle gençlere seslendi. AK Parti iktidarı döneminde elde edilen hak ve özgürlükleri ilk fırsatta ortadan kaldırmak isteyenler olduğunu ifade eden Ellibeş, gündemdeki konuları da değerlendirdiği konuşmasında şunları söyledi:

ÖZGÜVENİ YÜKSEK TÜRKİYE

“Değerli arkadaşlar, değerli gençler,

Bakın burada bu davaya gönül vermiş partililer olarak geçmişten bugüne hepimiz bir araya geldik.

Biz davamızın ne olduğunu biliyoruz. Ama gençlerimize de bu davanın ne davası olduğunu anlatmamız, Türkiye’nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini çok iyi ve eksiksiz anlatmamız lazım.

Şimdi iletişim çok hızlı. Dünyanın öbür ucundaki gelişmelerden anında haberdar oluyoruz. Ama sosyal medya diye bir tuzak var, insanların hoşuna gidecek, ilgisini çekecek şekilde hazırlanan yalan yanlış bilgilerle insanlar karalanıyor. Elbette bununla da mücadele edeceğiz. Doğruları konuşacağız. Partimize yönelik çok çirkin saldırılar var. Çok ağır ve mesnetsiz ithamlar var. Biz bunlara geçmişi hatırlattığımızda “Yahu hep aynı şeyleri söylüyorsunuz” diyorlar. Ama bitmiyor ki! İşte gördünüz mecliste biri çıkıyor “Haddini bildirin bu kadına” diyor.

Değerli gençler, lütfen araştırın. Doğruyu öğrenin. Bu zihniyet bir zamanlar kızlarımızı üniversiteye başı kapalı diye almadı. Annelerimizi asker ocaklarına, çocuklarının yanına sokmadı. Hepsini aştık. Her türlü erki, gücü kullanarak üzerimize geldiler ama pes etmedik. Ve bugün, Karamürselli pırıl pırıl bir genç kızımız, Hatice Kevser Yavuz gibi kızlarımız özgürce eğitimlerine devam ederek Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk insansız askeri hava aracının üretiminde görev alıyor ve bu gurur fotoğrafını veriyor.

O kızımızın yüzündeki aydınlığın sönmemesi için biz davamıza sıkı sıkı bağlı olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye çok önemli aşamalardan geçti.

Dünyadaki konumu düne göre çok daha iyi yere geldi. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi dünya ülkeleri arasıda artık söz sahibi, milli çıkarlarına göre bağımsız hareket edebilen bir ülke haline geldi.

Bakın dün, Türkiye güvensiz diye dünyaya itibar suaikasti yapan Fransa gibi ülkelere artık biz mesaj veriyoruz.

Fransa güvenli değil, bu ülkeye gidecek vatandaşlarımıza dikkatli olun diyoruz.

Türkiye bir zamanlar bunu yapacak özgüveni de, kararlı duruşu da kaybetmişti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kazandığımız bu özgüveni ve gelecek planlarını kaybetmemek adına biz çok çalışacağız”.