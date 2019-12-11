İşte Soylu’nun sözlerinden satır başları: Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz. Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını. Bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim. Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim. Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler.
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Bakan Soylu ‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’ diyerek açıkladı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK’nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz