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MHP'li Ünlü basın açıklaması gerçekleştirecek!

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü dün sosyal medyaya düşen görüntülerle ilgili basın açıklaması gerçekleştirecek.
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Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kocaeli İl Sekreteri ile il binasında görüşen bir vatandaş arasında borç konusu dün akşam sosyal medyayı salladı.Görüntülere açıklık getirmek isteyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü bugün 14:30’da parti binasında basın açıklaması gerçekleştirecek.

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Yorumlar

(3)
03

Çakmak Ali - Ne dersen de Başkan. İş ortada...Adam verdiğimi geri vermedi diyor. 30 Bin Lira diyor, karımın altınlarını bozdurdum diyor.İl sekreterin doğru verecekti ama şimdilik parası yok biraz bekle diyor..Hiç bir şekilde laflarının inandırıcılığı olmayacak.Hadi istifa et,iş uzamasın uzadıkça RENGİ çıkar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 12:40
01

Gölcüklü - Ne açıklaması yapacaksın kardeşim? Çek git artık,bu kadar yüzsüzlük olmaz yahu.Belki Gölcük teki bu Of'lu cürühtan da kurtulur MHP.Artık MHP nin nerede olursa olsun bu yiyici adamlardan kurtulup kendi asil vizyonuna bir an önce dönmesi gerekir.Yoksa bu haliyle hem Kocaelı'de hemde Gölcük'te şahibeli insanların elinde yerinde bile sayamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 12:26
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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