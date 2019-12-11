MHP'li Ünlü basın açıklaması gerçekleştirecek!

Gölcüklü - Ne açıklaması yapacaksın kardeşim? Çek git artık,bu kadar yüzsüzlük olmaz yahu.Belki Gölcük teki bu Of'lu cürühtan da kurtulur MHP.Artık MHP nin nerede olursa olsun bu yiyici adamlardan kurtulup kendi asil vizyonuna bir an önce dönmesi gerekir.Yoksa bu haliyle hem Kocaelı'de hemde Gölcük'te şahibeli insanların elinde yerinde bile sayamaz.