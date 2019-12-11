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Ford Otosan işçileri eylemde!

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Ford Otosan’da işçiler eylem başlattı.
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Kocaeli’nin en büyük fabrikalarından biri olan Ford Otosan’da işçiler eylemlere başladı. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında devam eden toplu sözleşsem görüşmelerinde anlaşma sağlanmamıştı. Son yapılan görüşmede MESS, Türk Metal Sendikası’nın yüzde 26.28’lik ücret artışı önerisine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019-31 Ağustos 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6.05 oranında artış önerdi.  Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif etti. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler Türk Metal Sendikası tarafından reddedildi. MESS’in tavrını reddeden Türk Metal masaya terk etti ve uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlattı. 

“DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”

Yaşanan bu süreç ile Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu Ford Otosan’da işçiler eylem kararı aldı.  Ford Otosan işçileri bu sabah fabrikada eyleme başladı. Ford Otosan’dan gece mesaisinden çıkan işçiler ile işe giren işçiler sloganlar ve ıslıklarla MESS’in verdiği teklife tepki gösterdi. Yüzlerce işçi fabrika içerisinde ve dışarısında ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atarak MESS’in verdiği zam oranına ‘protesto etti. Yaklaşık bir saat boyunca protestoya devam eden işçiler sonrasında ise fabrikaya girdi.

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