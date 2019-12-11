Olay, Kartepe D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bülent Özdemir idaresindeki 41 YN 629 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dorsenin tekerleklerinin bulunduğu kısımda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının balataların ısınmasından dolayı kaynaklandığı belirlendi.
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D-100’da seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu
Kartepe D-100 Karayolu’nda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz