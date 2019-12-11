Zeki ve akıllı olmak için balık yenmeli!

Bunu ben söylemiyorum; henüz birkaç gün önce yayımlanmış iki sistematik derlemenin sonucu söylüyor. Gebelerle ilgili 29, çocuklarla ilgili 14 çalışmanın değerlendirildiği bu derlemenin 102.944 anneyi içeren kolunda haftada toplam 340 gram ve üzeri balık yiyen gebelerin çocukları daha yüksek IQ’ya sahip olmuşlar.

Yine, 25.031 on sekiz yaşına kadar olan çocuğu içeren kolunda haftada en az 115 mg balık yiyenlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu daha az gözlenmiş, bu çocukların okul başarısı çok daha iyi olmuş ve tabii ki daha yüksek IQ seviyesine ulaşmışlar.

Üstelik bu oranlar artan balık tüketimiyle paralel olarak artan serum cıva seviyesine rağmen elde edilmiş, yani cıvanın olası zararlı etkisi bile elde edilen yararı gölgeleyememiş. Bir de düşünsenize, bu balık tüketimi cıva açısından oldukça temiz olan küçük deniz balıklarıyla olursa… O yüzden gebeler ve çocuklar, haydi daha ‘aklı başında’ bir toplum için balık yemeye.

Uz. Dr. Baybars Türel - Kardiyoloji Uzmanı / Fonksiyonel Tıp Uygulayıcısı

Sağlıklı Yaşıyoruz® Danışma Kurulu Üyesi