Kocaeli’nin son Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü yapan isim olan Hüseyin Karakullukçu hayatını kaybetti. Köy Hizmetleri Büyükşehir’e devredildikten sonra bir süre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan Karakullukçu daha sonra emekliye ayrılmıştı. Ardından siyasete giren ve 2014 yerel seçimlerinde DSP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Karakullukçu’nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Sakarya Arifiye Yeşil Kubbe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...