Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:32 TSİ- Gündem G: Bugün 12:57 TSİ

Hüseyin Karakullukçu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin son Köy Hizmetleri müdürlüğünü yapan Hüseyin Karakullukçu, yaşamını yitirdi 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli’nin son Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünü yapan isim olan Hüseyin Karakullukçu hayatını kaybetti. Köy Hizmetleri Büyükşehir’e devredildikten sonra bir süre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan Karakullukçu daha sonra emekliye ayrılmıştı. Ardından siyasete giren ve 2014 yerel seçimlerinde DSP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Karakullukçu’nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Sakarya Arifiye Yeşil Kubbe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...

Bugün 12:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Vedat Denizoglu - Allah rahmet eylesin .asker arkadasim,guzel insan izler birakarak, bu dunyadan ayrildi,ailesine sabirlar dilerim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Aralık 13:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi mask
Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi... mask
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi...
Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı mask
Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı
Yeni bir fay kuşağı mı ortaya çıkıyor? mask
Yeni bir fay kuşağı mı ortaya çıkıyor?
Bakan Soylu ‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’ diyerek açıkladı! mask
Bakan Soylu ‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’ diyerek açıkladı!
MHP'li Ünlü basın açıklaması gerçekleştirecek! mask
MHP'li Ünlü basın açıklaması gerçekleştirecek!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı

GALERİ

Kandıra'da rehin alma olayı! mask
Kandıra'da rehin alma olayı!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL