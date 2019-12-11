CHP’li Sözer: Hakan kardeşime destek için çekildim

CHP geçmiş dönem ilçe sekreterliği görevi yapan Sefa Sözer CHP İzmit ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Sözer; “Daha önce gazetelere de yapmış olduğum ziyaretlerde ilçe kongresinde aday olacağımı duyurmuştum. Hakan ağabeyime destek için adaylıktan çekiliyorum” dedi.Toplantıda Sözer’e İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediye Başkan Aday adaylarından Cengiz Çakar da eşlik etti.

“SİYASİ PAZARLIKLARIMIZ YOKTUR”

Toplantıda açıklama yapan Sözer; “Ben ve arkadaşlarım bu kutsal yola çıkarken ilk hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi’ni İzmit ve Türkiye’de tam iktidara taşımak için yeni bir vizyon ortaya koymaktı.Buna göre hedefimiz sadece seçimi kazanmak değil, örgütsel restorasyonu da sağlamaktı.Yerinden yönetim değil, yerinde yönetim hedefi ile çalışıp ve bunu genişletmek amacı ile hareket ettik. Çünkü partimiz sosyal, sınıfsal, bölgesel ve ekonomik olarak farklı çevrelere ulaşamıyor. Amacımız İzmit’i 17 kişi değil, çalışmayan komisyonları da harekete geçirip dev bir kadro ile yönetmekti.Kesinlikle kişilerin, grupların siyasi beklentilerine cevap verecek bir çalışma içinde olmadık. Belki de bu yüzden kazanmak için yeterli sayıya ulaşamadık. Bizim rakibimiz hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi içindeki arkadaşlarımız olmayacak ve de hiçbir kimsenin geleceği için siyasi bir pazarlık içinde olmayacağız” dedi.

“BU BİR HİZMET YARIŞIDIR”

Sözlerinin devamında Sözer; “Adaylık düşündüğüm süreç içinde sahadan hiç kopmadan her mahalle delege seçimlerine müdahil olduk. Her mahalleden ama 1, ama 3, ama 5; bizimle gönül bağı olan arkadaşlarımızın delege olmasını ve seçilmelerini telkin ettik.Beni destekleyen arkadaşlarım, başkan adayı olduğum sürece sorgusuz bir şekilde sözü bana bıraktılar; ama kazanmak için yeterli sayıyı görmediğim zamanda son sözü bu gönül dostlarıma bıraktım. Hepsi ile birebir görüşmelerimde, yaptığım istişarelerde uzun yıllardan sonra mahalle delege seçimlerinde demokratik ve uzlaşmacı tutum sergileyen, uzun yıllar sonra İzmit Belediyesi’ni kazandıran, masa başında değil sahada siyaset yapan, ben ve bana destek veren arkadaşlarımızın da yaşantılarından ve hayat görüşlerinden pek de farklı olmayan ve benzeri sebeplerden bir başarı hikayesi olan arkadaşlarımızla daha da iyi noktalara beraber çıkabileceğimiz, başarıyı ödüllendirmenin daha da büyük bir başarı getireceğine inandığımızdan Hakan Çakar kardeşimizin ve ekibinin koluna girmeyi ben ve arkadaşlarım, abilerim uygun bulduk.Biz bir aileyiz; bu bir hizmet yarışıdır” şeklinde konuştu.

“HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK”

Son olarak bir diğer aday Gökhan Ercan’a da başarılar dilediğini ifade eden Sözer; “Kimseyi ötekileştirmeden, kimseye kin duymadan, kavgasız gürültüsüz bir hizmet etme yarışı olmasını diliyorum. Bilinmelidir ki bu karar sadece benim kararım değildir. Adaylığı düşündüğüm süreçte, bana tüm benliği ile destek olan abilerim, kardeşlerim ve delege olan arkadaşlarımın büyük bir kısmının ortak düşüncesidir. İzmit’i kazanmak, bir güzellikti; ama attığımız bu adım “Her şeyin daha da güzel olmasının bir adımıdır. Özellikle büyüklerim başta olmak üzere ve beni tüm varlıkları ile destekleyen tüm arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu dakika itibari ile yarışacağımız genç kardeşim Gökhan Ercan’a da başarılar diliyorum.Allah herkesin gönlüne göre versin” ifadelerini kullandı.