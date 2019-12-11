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Gençlik kollarından Ellibeş’e ziyaret

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları ilçe başkanları toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve 12 ilçe gençlik kolları başkanı, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.

Nazım Özgün Erbulan
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AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği olağan ilçe başkanları toplantısını bugün gerçekleştirdi. Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek programların ve şu ana kadar gerçekleştirilen programların değerlendirmesi yapıldı.Tüm ilçe gençlik kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen olağan ilçe başkanları toplantısı yoğun gündem ile devam etti.

“EN KÜÇÜK İHMAL YOL EDER”

Toplantının ardından Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve 12 ilçe gençlik kolları başkanı, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Ellibeş, gençlik kollarının yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Emre Kahraman ve ilçe başkanlarına teşekkür ederek, “Gençlerimizin doğru şekilde, milli ve manevi değerlerin önemini bilerek yetişmesi çok önemli. Bu yolda en küçük ihmalin geleceğimizi de yok edeceğini bilmeliyiz” dedi. Ellibeş, Kocaeli gençlik kollarının Türkiye’de bir marka olduğunu ve her platformda AK Genç Kocaeli’nin adından söz ettirdigini ifade etti.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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