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İzmit Belediyesi Encümeni Danıştay kararını onayladı

İzmit Arpalık İhsaniye Mahallesi’ndeki 1951 metrelik alanın kamulaştırılması kararı Danıştay tarafından iptal edilince İzmit Belediye encümeninde de bu karar onaylandı.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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İzmit Belediye Encümeni Cem Güler başkanlığında toplandı. Encümende Emlak istimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün evrakları karara bağlandı. Toplantıda daha önce kamulaştırılmasına karar verilen Arpalık İhsaniye Mahallesi’ndeki 1951 metrelik kısım Danıştay’ın kararı ile iptal edildi. İzmit Belediyesi’nin encümen toplantısında ise bu karar onaylandı.

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLDİ

Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 5 adet evrakı encümende karara bağlandı. Balören Mahallesi’nde 528 No’lu parselin yola terk kararı, Durhasan Mahallesi 102 ada 6 parselin yolda kalan kısmının yola terk edilmesi talebi onaylandı. Çağırgan Mahallesi 6 parseldeki yolda kalan kısmın yola terk edilmesi talebi ve kalan kısımların A ve B olarak ikiye bölünmesi kabul edildi. Bağlıca Mahalle’sinde 2301, 2303 ve 2304 ile ilgili parsellerin bulunduğu yerle ilgili geçit hakkı talebi onaylandı. Veliahmet Mahallesi 356 ada 26 parselde yola terk talebi onaylandı. 10 Aralık 2014 encümen kararıyla kamulaştırmasına karar verilen Arpalık İhsaniye Mahallesi 2 No’lu parselin 1951 metrelik kısmının kamu yararına uygun bulunmadığı sonucu itibariyle kamulaştırma talebinden vazgeçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün encümende görüşülen evrakları ise şöyle: Hatipköy Mahallesi Kuruçeşme’de 2133 Ada 24 No’lu parselde ruhsatlı bir binanın projesindeki hilaftan dolayı bu yapıya Bin 162 TL para cezası verildi ve yapılan hilaftan dolayı yapının ruhsata bağlama kararı çıktı. Kozluk Mahallesi’nde 9 ve 10 No’lu parsellerin tevhidi onaylandı.

KAÇAK KONTEYNIRA CEZA

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yapılan denetimler sonrası encümen toplantısında kaçak yapıların yıkımı da onaylandı. Görüşülen evraklar ise şöyle: Sarışeyh Mahallesi Doğaoğlu Mevkii’nde Hurşit Şahin tarafından yapılan kaçak yapıyı yine kendi yıkmıştı. Böylece yapının para cezası iptal edilmişti. Yapıya verilen para cezasının iptal edilmeyeceği ve Hurşit Şahin’e verilen 2 Bin 123 TL’nin ödenmesine karar verildi. Alikâhya Merkez Mahallesi Yeşildere Sokak No 23 8273 No’lu parselde Turgut Canlı tarafından yapılan kaçak yapıya para cezası ve yıkım karar verilmişti. İmar barışından yararlanan Canlı’ya verilen para cezası ve yıkım kararının iptali onaylandı. Alikâhya Merkez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi No:10 adresinde Hasan Akkuş tarafından yapılan kaçak konteynıra Bin 380 TL para cezası verildi.

RUHSATA BAĞLANAMAYANLAR YIKILACAK

Sanayi Mahallesi Kozalı Sokak 1886 Ada 15 No’lu parselde ruhsat ve eklerine aykırı yapılan imalatın ruhsata bağlanmayacağı için yıkım kararı verildi. Topçular Mahallesi Demirci Sokak No 26 adresinde Heybet Yalçın tarafından yapılan 90 metrekarelik kaçak yapının ruhsata bağlanamayacağı için yıkımına karar verildi. Sanayi Mahallesi Altınlı Sokak No 6 adresinde Nurcan Kalaycı tarafından yapılan 10 metrekarelik kaçak yapının ruhsata bağlanamaması nedeniyle yapının yıkımına karar verildi. Kaynarca Mahallesi Şentepe Mevki Küme Evleri No 52 1884 No’lu parselde 45 metrekare ilave imalattan dolayı yapının yıkımına karar verildi. Tavşentepe Mahallesi Esen Sokak’ta Sabahattin Akçay tarafından yapılan 100 metrekarelik kaçak ilave yapının da ruhsata bağlanamaması sebebiyle yıkımına karar verildi.

 

Bugün 13:38 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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