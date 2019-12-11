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Gebzespor’un eski başkanı beyin kanaması geçirdi

Gebzespor’un Eski Kulüp Başkanı, Yusuf Öztürk sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdi
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Gebzespor’un Eski Kulüp Başkanı, takımın BAL’dan 3. Lig’e yükselmesinde büyük çabaları ve emekleri olan Yusuf Öztürk sabah saatlerinde işyerinde beyin kanaması geçirdi. Hayati tehlikeyi atlayan Öztürk’ün vücudunun sağ tarafına felç geldiği öğrenildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Yusuf Öztürk’ün tedavisi Gebze Anadolu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde devam ediyor.

 

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