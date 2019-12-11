Sarıbay, MHP'deki video ile ilgili bakın ne dedi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında görüşen Bahadır isimli şahıs arasında borç konusu tartışması sosyal medyaya düşmesi üzerine birçok vatandaş görüntülere tepki gösterirken, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’den henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu video ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cengiz Sarıbay ‘dan görüş aldık.

“EN UFAK İLGİMİZ OLMADI”

15 bin TL’lik silah ruhsatı konusunda İl Sekreteri İzzet Erdem’in CHP hakkında “Belki onlar yapmıyordu” söylemi ile ilgili konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu MHP’yi ilgilendiren bir şey. Biz başka siyasi partinin yaptıklarıyla ilgili ben değerlendirme yapmak durumunda kalmak istemiyorum. Kamuoyu zaten değerlendirecek. Bizim bu konularla hiçbir en ufak şekilde ilgimiz alakamız olmadı, olamaz da” dedi.

Sarıbay sözlerinin devamında, "Biz öyle şeyler yapmıyoruz. Öyle bir uygulamamız hiç olmadı, olmayacakta. Onların oldu mu olmadı mı ona yarın bir gün yargı karar verir. Değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır” şeklinde konuştu.