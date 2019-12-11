Mutlu: Talebimiz de olmadı, aracılık da yapmadık

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında görüşen Bahadır isimli şahıs arasında borç konusu tartışması sosyal medyaya düşmesi üzerine birçok vatandaş görüntülere tepki gösterirken, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’den henüz bir açıklama gelmedi. Söz konusu video ile ilgili Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Zafer Mutlu’dan görüş aldık.

“ARACILIK DA YAPMADIK”

İzzet Erdem’in Mutlu yaptığı açıklamada, “’CHP hariç bazı partiler’ gibi bir ifade geçiyor. Bunu anlamış değiliz, böyle bir şeyden bizim haberimiz yok. Saadet Partisi olarak ne ben ne de benden önceki il başkanlarının haberi yok. Çünkü benden önceki dönemde de yönetimdeydim. Böyle bir talebimiz de olmadı, aracılık da yapmadık. Dolayısıyla bizim bu konularla alakalı herhangi bir ilişiğimiz olmadı. Bu konuda süreç nedir ne değildir iyice açıklamaya kavuşmadan sıcağı sıcağına değerlendirme yapmak doğru olmaz kanaatindeyim “dedi.