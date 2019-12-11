VELİ-DER Doğa Koleji öğretmenlerini sahiplendi

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) Kocaeli Şubesi, Doğa Koleji’nde yaşananlarla ilgili Yapı Yol Sen Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya VELİ-DER Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Beyhan Korkmaz ve Yeşim Akpınar katıldı.

“EĞİTİMDE TİCARİLEŞMENİN GELDİĞİ NOKTA”

Özel Doğa Koleji’nde yaşananların eğitimin ticarileşmesinin bir sonucu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz; “Özel okulların bu halinin sebebi eğitimin ticarileşmesidir. Bu durumlar parasız, bilimsel, laik ve kamusal eğitimin tüm öğrenciler için evrensel ve anayasal en temel hak olduğunu da apaçık gözler önüne sermiştir. Doğa okullarında güvencesiz ve geçici süreli istihdam edilmiş öğretmenlerimizin ve diğer çalışanların ücretlerini alamaması ile başlayan süreç, öğretmenlerin derslere girmemesi, bir anlamda grev yapması ile devam etti. Sorunun nasıl çözüleceği belirsizliğini korurken sessizliğini, 7 Aralık tarihinde Web sayfasından yaptığı bir açıklama ile bozan ve konunun birinci dereceden sorumlusu olan MEB ise aslında hiçbir şey söylemeyerek ve soruna müdahale etmeyerek var olan durumun karmaşıklaşmasına katkı sunmaktadır” dedi.

“ÖĞRETMENLER ÖZEL OKULLARDA SÖMÜRÜLÜYOR”

Ülkemizdeki özel okul sayısının devlet okullarından kat be kat fazla olduğunu vurgulayan Yılmaz; “Şu an için İstanbul’da özel okul sayısının devlet okul sayısını geçmiş olması, sorunun boyutlarının tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu göstermektedir. MEB bunu övünülecek bir gelişme olarak yansıtmaya çalışsa da Doğa Kolejlerinde ve başka örneklerde olduğu gibi özel okulların toplumsal bir sorun alanı olmaya başladığını ve oluşan ağır faturayı bütün toplum olarak ödemekle karşı karşıya olduğumuzun görülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak özel okulların eğitim sistemimizin kanayan yeni yarası olmaya başladığını söyleyebiliriz. Özel okulların arka planında, özelleştirme, eğitimin dejenerasyonu, tarikatlaştırma, dincileştirme, emeğin esnekleştirilmesi, öğretmen sömürüsü, bilim ve Cumhuriyet düşmanlığı yatmaktadır” dedi.

“SINAVLARDAKİ BAŞARI ÇÖKÜŞÜ ORTADA”

Eğitim alanında en büyük özelleştirmenin dershanelerin özel okullara dönüşümü olduğunu ifade eden Yılmaz; “Yıllardan beri özel teşvikler ve kredilerle vergi affı ve vergi indirimleriyle öğrenci başı desteklerle hepimizin olan kamu kaynaklarının aktarılmasıyla yaygınlaştırılan özel okullar tartışılmaya başlanmalıdır. Özel okulların nitelikli eğitim verdiği efsanesi her yıl yapılan LGS, YKS gibi sınavlardaki başarı durumları da çökerken, hepimizin vergileriyle oluşan bütçeden özel okullara kaynak aktarılması MEB’in açık tercihinin göstergesi olarak görülmelidir. Eğitimde ticarileşmenin geldiği noktayı son yaşananlar çok iyi özetlemektedir. Biz velilerin her gün yaşadığı ve anayasal hakkımız olan eğitimin parasız, eşit ve kamusal bir hak olması mücadelesini yükseltmeliyiz” diye konuştu.

“EĞİTİM SİSTEMİ ALARM VERİYOR”

Başkan Yılmaz sözlerini; “Eğitimin geldiği aşama ’paran kadar eğitim’ anlayışının çok ötesine geçmiş durumda. Eğitim sistemimiz alarm veriyor ve alarm veren çocuklarımız, onların ve memleketimizin geleceği olduğu unutulmamalıdır. Sayıları 13 bini aşan özel okullarda 1,5 Milyona yakın öğrenci eğitim görmekte 170 Binin üzerinde öğretmenimiz çalışmaktadır. Doğa Kolejinde ise 10 Bine yakın eğitim emekçisi görev yapmaktadır. İnsanca yaşayacak ücretin çok altında ücretlerle çalışan öğretmenlerimiz Doğa Koleji’ndeki gibi çoğu zaman ücretlerini dahi tam ve zamanında alamamakta zor ve ağır şartlarda çalışan öğretmenlerimiz güvencesizlik koşullarında işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır” şeklinde sürdürdü.

“ÖZEL OKULLAR KAMU OKULU OLMALI”

Son olarak Yılmaz; “Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) olarak Doğa Kolejinde çeşitli yöntemlerle haklarını aramaya çalışan eğitim emekçilerinin ve velilerinin yanındayız. Özel okullar kamu okullarına dönüştürülmeli, özel okullarda hizmet veren başta öğretmenler olarak tüm emekçilerin alacakları bir kerede ödenmeli, öğretmenlerin güvencesiz çalışma koşulları değiştirilerek güvenceli çalışması sağlanmalıdır. Eğitimin evrensel ve anayasal hakkımız olan parasız, eşit, bilimsel, laik ve kamusal niteliğe kavuşturulması sağlanmalıdır. Bizler biliyoruz ki bütün bu taleplerimiz ancak ve ancak biz velilerin yan yana gelmesi, seslerimizin çığlığa dönüşmesiyle mümkün olacaktır. Çocukları için kaygılanan tüm velileri VELİ-DER çatısı altında birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.