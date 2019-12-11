Demir, Davutoğlu’nun partisinde!

AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den istifa ederek yeni bir parti kuruyor. Yaklaşık bir yıldan fazla bir zamandır parti çalışmaları yürüten Davutoğlu, yarın kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim edecek. Davutoğlu’nun partisinin adı Bizim Parti, amblemi ise Çınar yaprağı olduğu açıklandı.
DOĞAN DEMİR DE PARTİDE
Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi yapılanma içine giren Davutoğlu, partinin kurucular kurulu listesine alevi kesimini oylarını almak için de Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir’i aldı. Davutoğlu’nun teklifini kabul eden Demir, kurucular kurulu listesine girdi. Demir’in Davutoğlu’nun partisine girmesinden sonra Türkiye’de ve özellikle de Avrupa ülkelerindeki Alevi Dernekleri Birliği’nden Demir’e tepki yağdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz