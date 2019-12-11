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Demir, Davutoğlu’nun partisinde!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kuracağı partisinin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı’na teslim edecek. Davutoğlu’nun partisinde kurucular kurulunda Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Kocaelili Doğan Demir de var...

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AK Parti’de Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den istifa ederek yeni bir parti kuruyor. Yaklaşık bir yıldan fazla bir zamandır parti çalışmaları yürüten Davutoğlu, yarın kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na teslim edecek. Davutoğlu’nun partisinin adı Bizim Parti, amblemi ise Çınar yaprağı olduğu açıklandı.

DOĞAN DEMİR DE PARTİDE

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir siyasi yapılanma içine giren Davutoğlu, partinin kurucular kurulu listesine alevi kesimini oylarını almak için de Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir’i aldı. Davutoğlu’nun teklifini kabul eden Demir, kurucular kurulu listesine girdi. Demir’in Davutoğlu’nun partisine girmesinden sonra Türkiye’de ve özellikle de Avrupa ülkelerindeki Alevi Dernekleri Birliği’nden Demir’e tepki yağdı.

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