Şener İnce, Hürriyet hakkında suç duyurusunda bulunacak!

Geçen haftalarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medyada paylaşılan 'camiye ayakkabıyla girdi' görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz pazartesi günü kendisi için “Camiye ayakkabıyla girdi” iftirası atan AKP’li Meclis üyesi Şener İnce hakkında Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün yapılan açıklamada Şener İnce'nin de yarın(Perşembe) 12:00'da Kocaeli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunağı öğrenildi.