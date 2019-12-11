Geçen haftalarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medyada paylaşılan 'camiye ayakkabıyla girdi' görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz pazartesi günü kendisi için “Camiye ayakkabıyla girdi” iftirası atan AKP’li Meclis üyesi Şener İnce hakkında Kocaeli Adliyesinde suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün yapılan açıklamada Şener İnce'nin de yarın(Perşembe) 12:00'da Kocaeli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunağı öğrenildi.
Bugün 14:32 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:56 TSİ
Şener İnce, Hürriyet hakkında suç duyurusunda bulunacak!
Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz