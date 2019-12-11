Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında görüşen bir vatandaş arasında borç konusu tartışması sosyal medyaya düştü. İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından mağdur edildiği, terslediği gibi şikayetlerde bulunan vatandaş, konuşmaları şahsi telefonundan kayda aldı. Görüntülerde verilmeyen borç, silah ruhsatı alma, gibi konular konuşulduğu video sosyal medyada gündem oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla alakalı basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi
MHP İl Sekreteri İzzet Erdem ile bir vatandaşın konuştuğu borç, silah ruhsatı gibi konular dün akşam sosyal medyaya sızdırıldı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla ilgili şu anda basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz