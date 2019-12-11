Aydın Ünlü, skandal iddialara cevap verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında görüşen bir vatandaş arasında borç konusu tartışması sosyal medyaya düştü. İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından mağdur edildiği, terslediği gibi şikayetlerde bulunan vatandaş, konuşmaları şahsi telefonundan kayda aldı. Görüntülerde verilmeyen borç, silah ruhsatı alma, gibi konular konuşulduğu video sosyal medyada gündem oldu. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü konuyla alakalı basın açıklaması gerçekleştirdi.