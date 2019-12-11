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İsmail Araç Kocaelispor'a geri döndü!

Kocaelispor’da yönetimin etkin isimlerinden İsmail Araç, Hüseyin Üzülmez’in özür dilemesi sonrasında Mali Asbaşkanlık yetkisini tekrardan almayı kabul etti

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez,Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor maçı öncesinde stat dışında, protokol tribünü önünde Mali Asbaşkan İsmail Araç ve eski basın sözcüsü Haşmet Uçar ile tartışmış “Siz benim muhasebemi mi tutuyorsunuz” diyerek ikili ile tartışmıştı. Herkesin gözleri önünde yaşanan bu tatsız hadisenin ardından Başkan Üzülmez’e tepkiler gelmiş ve “Kocaelispor Kulüp Başkanı böyle yapar mı” denilmişti. 

BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRDİ

Önceki gün gündüz saatlerinde Araç’ı telefonla arayan Üzülmez “İsmail abi, sen benim uzun yıllardır dostumsun. O gün gergindim. Doğru davranmadım. Gel yeni bir sayfa açalım abi” diyerek Araç’tan özür diledi. Bu adıma İsmail Araç da olumlu yanıt verdi ve yeniden kulübün Mali Asbaşkanı olmayı kabul etti. Üzülmez kimi basın kuruluşlarına “Kimseden bir telkin ya da icazet almadım” dese de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girdiği ve Üzülmez’in İsmail Araç ile ilgili düşüncesini gözden geçirmesini istediği belirtildi.

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Muhabir Erdem Övüç

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