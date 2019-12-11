Ünlü açıklamasında il sekreterini savunmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, İl Sekreteri İzzet Erdem’in il binasında Bahadır isimli bir şahısla silah ruhsatı ve borç konusunda konuşmaları hakkında ortaya çıkan video ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli gündemine bomba gibi düşen video hakkında basın açıklamasına Ünlü’nünil yöneticileri, ilçe başkanları hazır bulundu. Ünlü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SENARYO HAYATA GEÇİRİLMEK İSTENMİŞTİR”

“Bugün karşılaştığımız durum MHP Kocaeli teşkilatları üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Bunlara MHP Kocaeli teşkilatlarının aldırış etmesi mümkün değildir. Bizim de bu konularda çok değişik imtihan ve sınavlarımız olmuştur. Biz mücadele adamıyız. Bin yıldan beri bir mücadele çizgimiz vardır: karanlıktan gelen seslere aldırış etmeyiz, etmeyeceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce gizli kamera ile çekilmiş, şahsımın ismi kullanılmış ancak ne sesli ne de görsel anlamda bulunmadığım, bulunma ihtimalimizin olmadığı bir video ortaya konmuştur. Gerek aile hayatım gerekse siyasi hayatımla bağdaşmayan bir senaryo hayata geçirilmek istenmiştir.

“ŞAHSIM VE PARTİMLE ALAKASI YOK”

Partimin en sancılı dönemlerinde liderim Devlet Bahçeli’nin evladı ve yol arkadaşı olarak yoluma devam ettim. Şahsımla ilgili olarak dünya nimetlerini tıpkı liderim gibi önemsemedim. Madem bir ilişkim varsa dünya nimetiyle bugün ete kemiğe bürünmüş bir halim olurdu. Yani videoyu çeken maharetli kişi beni de çekerdi. Demek ki doğru yolda liderimizin izinde olduğum için haricimde bir tiyatro oyununu ortaya konmuştur. İl yöneticimizin düşen videosunun şahsım ve partimle alakası yoktur. Video ile ilgili ihmali olan varsa onlar hakkında gerekli disiplin çalışması yapılır. Bu konuyla ilgili gerekli suç duyurularında bulunacağız. Saat akşam 18.00 gibi manşetten bu haberi girenleri gördüğümüzde üzerimizde oynanan oyunları Kocaeli halkı görecektir.

“KARAR VERİLECEKTİR”

İl Sekreteri İzzet Erdem’in istifasının istenip istenmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “İl yönetim kurulundaki arkadaşlar konuyu detaylı olarak değerlendirecektir. Sonra bir karar verilecektir. Onun için kurullarımız vardır. Kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.