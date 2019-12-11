KYK Futbol Turnuvası müthiş maçlarla başladı!..

Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu Spor Şenliği Futbol Turnuvası, İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda başladı. İlk gün birbirinden çekişmeli ve kaliteli 4 maç oynandı. İkinci maçlar bugün oynanacak

ONUR KONUĞU YAŞAM KOÇLUĞU

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu güzel bir etkinlik düzenliyor. Spor şenliği etkinlikleri çerçevesinde, 10 takımın yer aldığı futbol şöleninde maçlar kıyasıya geçiyor. Mücadeleler Avni Kalkavan Stadı’nda oynanırken, birbirinden güzel goller gözlerin pasını siliyor, üst düzey rekabet heyecan veriyor. Protokolün de yoğun ilgi gösterdiği organizasyonun açılışının onur konuğu, Özel Sporcular Futbol Ligi’nde üst üste 7. kez şampiyon olan Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat Spor Kulübü kurucusu Cengiz Göktaş ve şampiyon futbolculardı.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

10 takımlı turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Yurt Hizmetleri Müdürü Hasan Kara, Gölcük KYK Müdürü İsmail Çalgan, Gebze KYK Müdürü Resul Kotan, Gazi Süleymanpaşa Yurt Müdürü İsmail Dölek, Vilayetler Hizmet Birliği Yurdu Ali Yılmaz, Gölcük İlçe Spor Müdürü Hasan Ceyhan ve çok sayıda sporsever katıldı. Karşılaşmalar resmi hakemlerle, 35’er dakikadan iki devre halinde oynanıyor.

GEBZE GALİP

2019-2020 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtlar Arası Spor Şenliği futbol maçları önceki gün Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan 4 maçla başladı Gölcük Yurdu ile Gebze Yurdu arasındaki mücadeleyi Gebze, Tayfun ve Boran’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazandı. Gölcük’te Mertcan’ın golü yeterli olmadı.

ALİ FUAT CEBESOY ÇOK RAHAT

Kandıra ile Ali Fuat Cebesoy yurtları arasındaki maçta Ali Fuat Cebesoy rakibi karşısında çok etkili oldu ve maçı Emirhan (2), HüseyinveMuharrem’in golleri ile 4-0 kazandı. Gazi Süleyman Yurdu ve Kocaeli Yurdu arasındaki mücadele tek golle sona erdi. Bitime 10 dakika kala sahneye çıkan Emre takımına 3 puan kazandırdı.

MÜTHİŞ MAÇ 3-3 SONA ERDİ

Nefes kesen maçta ise Gazanfer Bilge Yurdu ile Sultan Baba Yurdu 3-3 berabere kaldı. Önder ve İbrahim’in golleri ile Gazanfer Bilge Yurdu 2-0 öne geçti. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Sultan Baba Yurdu’nda Egemen’in 2 ve Resul’un golleri ile takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak bitime saniyeler kala Onurcan’ın golü ile mücadele 3-3 sona erdi. Turnuvadaki ikinci maçlar bugün oynanacak.

GÖLCÜK YURDU: 1-GEBZE YURDU: 2

STAT: Avni Kalkavan

HAKEMLER: Muhammet Emin Arıcı***, Derya Şanlıtürk***, Ali Can Midil***

GÖLCÜK YURDU: Mertcan***, Boran**, Mustafa Daşçi**, Mustafa Can Çelik** (Emir**), Celal***, Anıl**, Mustafa Armutçu**, Önder Gün**, Görkem** (Tufan**), Tayfun**, Gürkan**

GEBZE YURDU: Alp***, Rasim***, Zeki** (Kerem**) (Uğur**), Enes***, Mehmet***, Mertcan Aytaç***, Batuhan***, Furkan***, Mertcan Şen*** (Bülent**), Rıdvan***, Onur***

GOLLER: Tayfun Dk.8, Boran Dk.11 (Kendi kalesine), Mertcan Aytaç Dk.45

KIRMIZI KART: Tayfun DK.13

KANDIRA YURDU: 0-ALİ FUAT CEBESOY YURDU: 4

STAT: Avni Kalkavan

HAKEMLER: Derya Şanlıtürk***, Muhammet Emin Arıcı***, Ali Can Midil ***

KANDIRA YURDU: Hasancan Doğan (Ayhan**), Kemal**, Cesur**, Murat**, Kadircan**, Yakup**, Cüneyt**, Harun**, Tahir** (Hüseyin**), Ramazan**, Ersin**

ALİ FUAT CEBESOY YURDU: Murat***, Furkan***, Süleyman***, Alperen***, Yusuf***, Seyit***, Hüseyin*** (Samet**), Muharrem***, Emirhan****, Harun***, Davut*** (Hamza**)

GOLLER: Hüseyin Dk.14, Emirhan Dk.42 (P) ve Dk.44, Muharrem Dk.56

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA YURDU: 0-KOCAELİ YURDU: 1

STAT: Avni Kalkavan

HAKEMLER:Musa Şanverdi***, Kadir Köken***, Furkan Meraloğlu***

GAZİ SÜLEYMAN PAŞA YURDU: Ahmet***,Zimer**, Ergin**, Hasan**, M.Ali**, Vedat**, Diego** (Onur**), Adem**, Şerif**, Arda** (İbrahim**), Fatih** (Hasan**)

KOCAELİ YURDU: Hüseyin***, Nihat***, Onur*** (Ali Şen**), Emre***, Berat *** (Serkan**), Mesut***, Mustafa*** (Furkan**), K. Furkan***, Burak***, Ahmet***, Eren***

GOL: Emre Dk.60

GAZANFER BİLGE YURDU: 3-SULTAN BABA YURDU: 3

STAT: Avni Kalkavan

HAKEMLER: Kadir Köken***, Musa Şanverdi***, Furkan Meraloğlu***

G.ANFER BİLGE YURDU: Hüseyin***, Tolga***, Hasan Ergin**, K.Tolga***, Mertcan**, Abdurrahman**, Onurcan**, Ufuk***, Ali Eren**, İbrahim*** Önder***

SULTAN BABA YURDU: Ali***, Abdullah** (Ömer**), Ali Osman***, Emre***, Furkan**, Deniz**, Emircan**, Ahmet** (Hamza **), Egemen****, Resul***, Taha

GOLLER: Önder Dk.7, İbrahim Dk.13,Onurcan Dk.69 (Gazanfer Bilge), Resul Dk.18, Egemen Dk. 24 ve 68 (Sultan Baba)