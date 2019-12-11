Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:45 TSİ- Spor G: Bugün 15:47 TSİ

Gel bakalım Fenerbahçe!..

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü lider Fenerbahçe’yi konuk edecek.
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü lider Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mavi Yeşilli kızlar zorlu maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Maç Tivibu’dan da naklen yayınlanacak 

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

8. maç sonunda aldığı 5 galibiyetle 4. sırada yer alan İzmit Belediyespor üst üste 2 zor maça çıkacak. Cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan ekibimiz bir sonraki hafta yine iç sahada Galatasaray ile oynayacak. Mavi Yeşilli temsilcimizde zorlu Fenerbahçe maçının hazırlıklarısıkı bir şekilde devam ediyor. Cuma günkü antrenmanın ardından kampa girecek olan takım, Cumartesi 15.15’te başlayacak olan maça taraftarını da davet ediyor.

ERKAN METİN: SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Takımın genç antrenörü Erkan Metin “Hem lig hem de Avrupa’nın zirvesindeki bir takımla oynayacağız. Tabii ki işimiz kolay değil. Hafta başından bu yana rakibimizin eksiklerine çalışıyoruz.Maçta kalmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de 3 maçtır kazanıyoruz ve seriyi 4 maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanıp önümüzdeki haftalar için avantaj elde etmek istiyoruz. Ezgi’nin aşiltendonundabir sorun var. Gizem’in de ayağı burkulmuştu. Gizem oynar, Ezgi Cuma günü bir daha kontrolden geçecek.

Bugün 15:45 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dilovası’nda harika maç mask
Dilovası’nda harika maç
Böyle devam Sefa! mask
Böyle devam Sefa!
Transfer konuşmak istemiyorum! mask
Transfer konuşmak istemiyorum!
Ercüment: Hep birlikte kazandık mask
Ercüment: Hep birlikte kazandık
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor mask
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var mask
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı

GALERİ

Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL