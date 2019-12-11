Gel bakalım Fenerbahçe!..

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü lider Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mavi Yeşilli kızlar zorlu maçta taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Maç Tivibu’dan da naklen yayınlanacak

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

8. maç sonunda aldığı 5 galibiyetle 4. sırada yer alan İzmit Belediyespor üst üste 2 zor maça çıkacak. Cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan ekibimiz bir sonraki hafta yine iç sahada Galatasaray ile oynayacak. Mavi Yeşilli temsilcimizde zorlu Fenerbahçe maçının hazırlıklarısıkı bir şekilde devam ediyor. Cuma günkü antrenmanın ardından kampa girecek olan takım, Cumartesi 15.15’te başlayacak olan maça taraftarını da davet ediyor.

ERKAN METİN: SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARMAK İSTİYORUZ

Takımın genç antrenörü Erkan Metin “Hem lig hem de Avrupa’nın zirvesindeki bir takımla oynayacağız. Tabii ki işimiz kolay değil. Hafta başından bu yana rakibimizin eksiklerine çalışıyoruz.Maçta kalmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de 3 maçtır kazanıyoruz ve seriyi 4 maça çıkarmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile kazanıp önümüzdeki haftalar için avantaj elde etmek istiyoruz. Ezgi’nin aşiltendonundabir sorun var. Gizem’in de ayağı burkulmuştu. Gizem oynar, Ezgi Cuma günü bir daha kontrolden geçecek.