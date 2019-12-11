İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit PTT Baş Müdürlüğü'nden emekli Vedat Savaşer (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Necla Savaşer ile evli, Işıl ve İpek Savaşer’in babaları olan Vedat Savaşer’in cenazesi İznik Eşrefzade Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İznik Mezarlığında toprağa verildi.
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Vedat Savaşer vefat etti
İzmit PTT Baş Müdürlüğü'nden emekli Vedat Savaşer (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz