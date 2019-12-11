Vedat Savaşer vefat etti

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan İzmit PTT Baş Müdürlüğü'nden emekli Vedat Savaşer (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Necla Savaşer ile evli, Işıl ve İpek Savaşer’in babaları olan Vedat Savaşer’in cenazesi İznik Eşrefzade Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İznik Mezarlığında toprağa verildi.