Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır isimli şahıs arasında geçen görüşmenin gizli çekilen videosu sosyal medya sitelerinde dolaşmasının ardından İl Başkanı Aydın Ünlü bugün il binasında açıklama yaptı. Ünlü açıklamasında kendisini ve partisini savunurken, süreç hakkında ise, “İl yönetim kurulundaki arkadaşlar konuyu detaylı olarak değerlendirecektir. Sonra bir karar verilecektir. Onun için kurullarımız vardır” dedi.

“GÜZELCE HAZIRLANMIŞ BİR MONTAJ”

Video hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan İl Sekreteri İzzet Erdem, “İznim dışında kullanılmış bir konu. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dün de o Youtube kanalı ile ilgili erişim engellenmesi talebinde bulunduk daha karar çıkmadı. Bilgimin dışında basına düşmüş, gizli çekim yapılmış bir konu. Videoda sesimin bir kısmı gidip geliyor, birileri girip çıkıyor orada ve bir kısmı da değiştirilmiş. Güzelce hazırlanmış bir montaj. Benim yasa dışı bir şeyim yok. Benimle ilgili ne rüşvet ne de rüşvet aldığım var. Ben bir tek yardımcı olmaya çalışıyorum insanlara. Bana verilen bir şey yok, aldığım verdiğim bir şey yok” dedi.

“CHP’YE, AK PARTİ’YE, MHP’YE VERMİYORLAR”

15 bin TL’lik silah ruhsatı konusu hakkında da konuşan Erdem, “O zaman montaj karışmış, tahmin ediyorum. ‘Ya bize de silah ruhsatı alabilir misin’ diyor, ben diyorum ki ‘Silah ruhsatı zor diyorum.’ ‘Para versek, falan filan’ diyor o ara farklı bir bilgi girmiş oraya. O artık ne bilgisiyse. Adamın öyle bir talebi olabilir ama onu zaten vermiyorlar şu an CHP’ye de, AK Parti’ye de, MHP’ye vermiyorlar diyorum. Şu an zor deyip geçiştiriyorum ama orada farklı bir montaj dönmüş. Konu oradan oraya geçmiş ” ifadelerinde bulundu.