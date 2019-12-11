Ağa 49 dedi!..

İzmit Belediyesi Spor Müdürü ve aynı zamanda Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa 49. yaşına girdi. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımının antrenmanına katılan Ağa, tebrikleri de kabul etti. Kulüp İdari Menajeri Cengiz Kahraman ve koç Erkan Metin ile bir süre sohbet eden Ağa, takıma başarı dileğinde bulundu.