Başiskele’de Spor Salonları’na yoğun ilgi

Kış aylarının gelmesiyle spor yapmak isteyen Başiskeleliler, Başiskele Belediyesi’nin kadınlara ve erkeklere yönelik ayrı ayrı hizmete açtığı spor salonlarına akın ediyor. Spor salonlarındaki uzman spor eğitmenleri tarafından kış aylarında, özellikle fazla kilolarından kurtularak formunu korumak isteyen vatandaşlara, boy ve kilo ile sağlık durumlarına göre pilates, step, aerobik, zumba ve egzersiz çalışmaları uygulanıyor. Başiskeleliler’in yoğun rağbet gösterdiği spor salonlarından yaklaşık 1900 kadın ve 900 erkek üye faydalanıyor. Sağlıklı ve formda kalmak isteyen vatandaşlar, hem zamanlarını keyifli bir şekilde değerlendiriyor, hem de sağlık buluyorlar. Başiskele Belediyesi tarafından vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya, sosyal hayatlarını geliştirmeye ve sağlıklı kalmalarını sağlamaya yönelik spor faaliyetlerinin sunulduğu spor merkezlerinden çok memnun kalan vatandaşlar kurslardan büyük keyif aldıklarını belirterek, bu hizmeti kendilerine sunan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ediyor.

KADINLAR VE ERKEKLERE

AYRI AYRI SPOR SALONLARI:

ERKEKLER İÇİN:

Serdar Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor merkezi

Bahçecik Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi

Yeşilyurt Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi

Vezirçiftliği Gençlik ve Spor Merkezi

Diriliş Fetih Gençlik ve Spor Merkezi

Yuvacık Öncü Gençlik ve Spor Merkezi

Yaylacık Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi

Karadenizliler Mahallesi Sosyal Yaşam Gençlik ve Spor Merkezi

KADINLAR İÇİN:

Vezirçiftliği Semt Konağı ve Bayan Spor Merkezi

Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Bayan Spor Salonu

Azize Hatun Bayan Spor Merkezi

Bala Hatun Bayan Spor Merkezi

Hayme Hatun Bayan Spor Merkezi

Hüma Hatun Bayan Spor Merkezi

Nene Hatun Bayan Spor Merkezi

Rabia Hatun Bayan Eğitim ve Spor Merkezi