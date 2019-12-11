Şükür, Gebze ilçe spor müdürünü ziyaret etti

Dağcı ve tarihçi Rıdvan Şükür, Gebze ilçe spor müdürlüğüne yaptığı ziyarette 2019 yılı içerisinde katılmış olduğu etkinlikler ve 2020 projeleri hakkında bilgi verdi. Atletizm çalışmaları için sıklıkla Gebze ilçe stadından faydalanan Şükür, ilçe spor müdürü ile ilçedeki spor etkinlikleri hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İlçe spor müdürü Yavaşer tarafından ağırlanan Rıdvan Şükür, gördüğü ilgiden çok memnun oldu. Sporun genel sorunları hakkında gerçekleşen görüşme nedeniyle Şükür, kendisi ile yakından ilgilenen ilçe spor müdürüne teşekkür etti.