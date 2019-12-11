Efsane futbolculardan Hürriyet'e teşekkür!

İzmit Belediyesi ve Biz İzmit’iz Platformu işbirliğinde gerçekleştirilen ve kent gündeminde herkesin büyük ilgi gösterdiği Mehmet Sadık Efe’yi anma etkinliği programına katılan Kocaelisporlu efsane futbolcular tarafında da memnuniyetle karşılandı. Programa katılan efsane futbolcular başta organizasyonu gerçekleştiren İzmit Belediyesi ve Biz İzmit’iz Platformu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin devam etmesinin Kocaelispor’un geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirten eski futbolculardan bazıları memnuniyetlerini ve teşekkürlerini şu ifadelerle dile getirdi...

AHMET ASENA: RUHU VE ENERJİYİ UYANDIRACAK

Kocaelispor tarihinin ilk golünü atan Şehzade Ahmet lakaplı 74 yaşında sahaya çıkan Ahmet Asena “Kocaelispor her zaman, her dönemde üstün değerleriyle hak ettiği yerde olmuştur. Kocaelispor için ayrıcalıklı değeri olan rahmetli Mehmet Sadık Efe’yi anma etkinlikleri ile inanıyorum ki, Kocaelispor’umuzun hak ettiği yerlere getirecek olan ruhu ve enerjiyi Kocaelisporlu herkes de yeniden uyandıracaktır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere sonsuz teşekkürler” dedi.

ZEKİ KAYA: İZMİT UNUTMAZ SLOGANINA YAKIŞTI

Emeği olan herkese teşekkür eden Zeki Kaya’da “İzmit unutmaz sloganına yakışır bir anma oldu. Katılım çoğaldıkça bu etkinliklerin daha da güzelleşeceğini düşünüyorum” diyerek teşekkürlerini iletti.

MÜFİT ENKAL: GÖNÜL İSTERKİ YAŞARKEN DE ANILALIM

Efsane futbolculardan Müfit Şenkal ise “Böyle bir organizasyona katkılarından dolayı önce İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, olmak üzere tüm eski kulüp başkanlarına, idarecilerine, bu organizasyonu tertipleyen tüm arkadaşlara ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Rahmetli Mehmet sadık Efe’yi bir kez daha rahmetle anıyorum. Gönül ister ki, böyle etkinlikler rahmetle andığımız ya da anacağımız kişiler ile ilgili değil de, birlik beraberlikler ile ilgili de olsun. Böyle olduğu zaman ne kendimizi unuttururuz, ne de sevdiklerimizi unuturuz. Tüm Kocaelisporlulara ve İzmitlilere selamlar ve sevgiler” dedi.

BÜLENT GEMİCİ: VEFA BU OLSA GEREK

Bülent Gemici ise “Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Kocaelispor’a hizmet etmiş bu kadar efsaneyi kimse bir araya getiremezdi. Hepimiz çok onore olduk. Başta İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler. Yaşarken anılmak güzeldi. Vefa bu olsa gerek” dedi.

VELİ AKBAŞ: FATMA BAŞKANIM, SİZDE UNUTULMAYACAKSINIZ

Organizsyonun anlamının büyük olduğunu belirten Veli Akbaş “ Öncelikle Mehmet Sadık Efe ağabeyimize Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok mükemmel bir insandı. Kocaeli ve Kocaelispor’a yaptığı hizmetler asla unutulmaz. Bu etkinliği düzenleyen herkse saygı ve sevgilerimi, değerli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, İzmit’in değerlerini unutmadığınız için sizde unutulmayacaksınız” diye konuştu.

GÜVENÇ KURTAR: GEÇMİŞİ ANARKEN, GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Güvenç Kurtar ise “Bu etkinlik sayesinde yıllardır görüşemediğimiz arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Çok duygulandım. Hatıralarımız canlandı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan Fatma başkanı kutlamak istiyorum. Kendisinin Kocaelispor’a olan ilgisini zaten herkes biliyor. Ama bu tür etkinliklerle Kocaelispor’a önemli katkı sağladığını bilmesini isterim. Geçmişi anarken, geleceğe de ışık tutuyor. Anma törenine katılım müthişti. Futbol kamuoyu bu vesile ile Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha görmüş oldu” dedi.

ENGİN ÖZTONGA: İSMİNİ DUYDUĞUMUZ BÜYÜKLERİMİZLE TANIŞTIK

Kocaelispor camiasında yer almanın kendisi için büyük gurur olduğunu belirten efsane kaptanlardan Engin Öztonga “Bana göre çok anlamlı ve örnek bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllarca sadece ismini duyduğumuz büyüklerimizi görme ve tanışma fırsatı bulduk. Bu kadar önemli insanı bir araya getirmek gerçekten çok güzel bir şey. Ben şahsım adıma bu kadar büyük bir camiada futbol oynadığım için kendimle bir kez daha gurur duydum” diyerek duygularını ifade etti.

MAHİR DANABAY: BAŞKAN BİZİM GİBİ HİSSEDİYOR

Mahir Danabay ise “Merhum Mehmet Sadık Efe anma programı sayesinde, birbirini göremeyen arkadaşlarımızın yıllar sonra bir araya gelme fırsatı oldu. Etkinlikle ilgili Başkan Hürriyet ve Hüseyin Erol başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkan hanımın ilgisi ve yakınlığı bizi hayli memnun etti. Kendisi bu işin içine tam anlamıyla girmiş. Bizim gibi hissettiğini gördüm ve çok mutlu oldu. Bu tür yöneticiler olduğu sürece kazanan hep Kocaelispor olur” diyerek teşekkürlerini iletti.

BOZKURT USLU: MEHMET SADIK EFE BU ŞEHİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ

Son olarak Bozkurt Uslu ise “Böylesi önemli bir değeri anan başta İzmit Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Onunla birlikte geçirdiğimiz günlerin hatırına eski dostlarımızla bir arada olmak bizi çok mutlu etti. Böylesi etkinliklerin devam etmesini diliyorum” dedi.