İzmit Belediyespor’dan anlamlı hareket

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü yenilgisiz lider Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 15.15’te başlayacak ve Tivibu’dna da canlı olarak yayınlanacak olan zorlu maçta Mavi Yeşilli kulüp son derece anlamlı bir olaya imza atacak. Kulübün hedefi Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde sahaya 5000 pelüş oyuncak atmak olacak.

14.30’DA ATIYORUZ

41 köy okulunda okuyan ve öğrencilere bu oyuncaklar kulüp ve İzmit Belediyesi tarafından ulaştırılacak. Oyuncaklar maçtan 45 dakika önce, saat 14.30’da parkeye atılacak. Kulüp Başkanı Uğur Koştur, Kocaeli halkının maç günü 1 pelüş oyuncak maça gelmelerini rica etti. Öte yandan bu maç Koştur için de hayli enteresan bir konuyu barındırıyor. Tüpraş’ın da sahibi olan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ve Tüpraş’ta uzun yıllardır çalışan Uğur Koştur, başkan olarak bu zorlu maçı takip edecek.