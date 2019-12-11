Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Spor G: Bugün 16:06 TSİ

İzmit Belediyespor’dan anlamlı hareket

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü yenilgisiz lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.
mask

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Cumartesi günü yenilgisiz lider Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 15.15’te başlayacak ve Tivibu’dna da canlı olarak yayınlanacak olan zorlu maçta Mavi Yeşilli kulüp son derece anlamlı bir olaya imza atacak. Kulübün hedefi Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde sahaya 5000 pelüş oyuncak atmak olacak.

14.30’DA ATIYORUZ

41 köy okulunda okuyan ve öğrencilere bu oyuncaklar kulüp ve İzmit Belediyesi tarafından ulaştırılacak. Oyuncaklar maçtan 45 dakika önce, saat 14.30’da parkeye atılacak. Kulüp Başkanı Uğur Koştur, Kocaeli halkının maç günü 1 pelüş oyuncak maça gelmelerini rica etti. Öte yandan bu maç Koştur için de hayli enteresan bir konuyu barındırıyor. Tüpraş’ın da sahibi olan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ve Tüpraş’ta uzun yıllardır çalışan Uğur Koştur, başkan olarak bu zorlu maçı takip edecek.

Bugün 16:04 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dilovası’nda harika maç mask
Dilovası’nda harika maç
Böyle devam Sefa! mask
Böyle devam Sefa!
Transfer konuşmak istemiyorum! mask
Transfer konuşmak istemiyorum!
Ercüment: Hep birlikte kazandık mask
Ercüment: Hep birlikte kazandık
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor mask
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var mask
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı

GALERİ

Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL