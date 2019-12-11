Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da futbolcu takımdan ayrıldı. Forveti Eren Demiray, orta saha oyuncuları Emir Subaykan ve Samet Pişkin ile stoper Fatih Yılmazlar, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrıldıklarını açıkladılar.
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İlimtepe Kullar’da 4 ayrılık!..
Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da futbolcu takımdan ayrıldı.
Muhabir Ali Köksal
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz