İlimtepe Kullar’da 4 ayrılık!..

Haber albümü için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da futbolcu takımdan ayrıldı. Forveti Eren Demiray, orta saha oyuncuları Emir Subaykan ve Samet Pişkin ile stoper Fatih Yılmazlar, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrıldıklarını açıkladılar.