Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:05 TSİ- Spor G: Bugün 16:07 TSİ

İlimtepe Kullar’da 4 ayrılık!..

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da futbolcu takımdan ayrıldı.

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor’da futbolcu takımdan ayrıldı. Forveti Eren Demiray, orta saha oyuncuları Emir Subaykan ve Samet Pişkin ile stoper Fatih Yılmazlar, Kırmızı Siyahlı kulüpten ayrıldıklarını açıkladılar.

Bugün 16:05 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dilovası’nda harika maç mask
Dilovası’nda harika maç
Böyle devam Sefa! mask
Böyle devam Sefa!
Transfer konuşmak istemiyorum! mask
Transfer konuşmak istemiyorum!
Ercüment: Hep birlikte kazandık mask
Ercüment: Hep birlikte kazandık
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor mask
Eşme harikalar yaratmaya devam ediyor
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var mask
Cemal’den Gölcük’teki dostlarına selam var
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de akıl almaz olay! mask
Kocaeli'de akıl almaz olay!
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı mask
Hürriyet, gözyaşlarına hakim olamadı
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi mask
Sekapark mimarından Santral Yokuşu önerisi
Din adamından U dönüşü! mask
Din adamından U dönüşü!
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı mask
Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı

GALERİ

Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL