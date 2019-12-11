İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Harun Çağman, 2. Amatör Lig takımlarından İzmit Futbol Kulübü ile anlaştı. Kurduğu takımlara kaliteli futbol oynatan ve sürekli hedefi olan bir teknik adam olan Çağman, İzmit FK ile başarılı olmak istediğini ifade eden Çağman, kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı, Livadi Restoran sahibi Selçuk Özdöl ile İzmit FK yönetimine teşekkür etti.
Bugün 16:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:08 TSİ
Harun Çağman İzmit FK’da
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Harun Çağman, 2. Amatör Lig takımlarından İzmit Futbol Kulübü ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz