Harun Çağman İzmit FK’da

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Harun Çağman, 2. Amatör Lig takımlarından İzmit Futbol Kulübü ile anlaştı. Kurduğu takımlara kaliteli futbol oynatan ve sürekli hedefi olan bir teknik adam olan Çağman, İzmit FK ile başarılı olmak istediğini ifade eden Çağman, kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı, Livadi Restoran sahibi Selçuk Özdöl ile İzmit FK yönetimine teşekkür etti.