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Gölcük Şirinköy ’de anlamlı etkinlik

Gölcük Şirinköy Anaokulu idaresi tarafından düzenlenen etkinlikte, Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi Görme EngelliKomisyon üyeleri ile bir araya gelen anaokulu öğrencileri, engelli abla- ağabeylerinin sorunlarını öğrendi
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Gölcük Şirinköy Anaokulu yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri hem keyifli anlar geçirdi hem de engelli abla- ağabeylerinin sorunlarını yakın görme fırsatı buldular. Bu kapsamda Gölcük Engelsiz Yaşam Derneği Görme Engelli Komisyon Başkanı Mevlüt Önerbay ve komisyon üyeleri ile bir araya gelen minikler, merak ettikleri soruları engelli abla ve ağabeylerine sorma imkânı buldular. Gölcük Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu ile öğretmenlerin de katılım sağladığı etkinliğin son derece faydalı geçtiği öğrenildi.

“ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞARIZ”

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Gölcük Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, böyle bir etkinliği hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları görme imkânı buldular. Bunun yanın da engellerin, sevgi ile aşılacağına da şahit oldular” dedi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Gölcük Engelsiz Yaşam Derneği Görme Engelli Derneği Başkanı Komisyon Başkanı Mevlüt Önerbay ise, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktararak, nazik ağırlamalarından dolayı başta okul müdürü Köroğlu olmak üzere, öğretmenlere teşekkür etti.

 

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