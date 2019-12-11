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Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu sahnede

Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’, prömiyerini gerçekleştirdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 6 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ adlı yeni oyununun prömiyeri bu hafta sonu izleyici ile buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne’de oynanan oyuna, çocukların ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu. Sahnelenen oyun, eğlenceli olduğu kadar eğitici ve oldukça iddialı bir yapım olarak başta çocuklar olmak üzere tüm sanatseverlerin beğenisini kazandı.

GENİŞ KADRO

‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ yaratıcı kadrosunda 3 oyuncunun yanı sıra yaratıcı ve teknik kadro ekibi de görev alıyor. Oyuncu kadrosunda Azer Şelte, Emre Işık, Erdoğan Cengiz yer alıyor. Özer Tunca’nın yazıp yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını Ferdi Yıldız, dekor ve kostüm tasarımını Duygu Irmak, hareket düzenini Ozan Yıldırım, Işık tasarımını Erol Dinçdemir, efektleri İlker Sevüker, dramaturgunu Haluk Acar, görselleri de Aktürk Aksoy üstleniyor.

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