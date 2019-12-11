Arvas ve Edemen yeni görevlerine uğurlandılar

İlimizin aktif Halk Eğitim Merkezleri arasında yer alan Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Mehmet Arvas ve yardımcısı Abdullah Edemen, kurumlar arası yenilenme nedeniyle yeni görevlerine atandılar. Arvas, Gölcük Saraylı İlkokulu’na müdür olarak atanırken, Abdullah Edemen ise Gölcük Ortaokulu Müdürü olarak göreve başladı. Kocaeli Sanayi Odası Gölcük Dumlupınar Ortaokul Müdürü Orhan Temiz de Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne getirildi.

TEMİZ’DEN TEŞEKKÜR

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, Gölcük Halk Eğitim Merkezi’ne önemli katkılar sağlayan Arvas ve Edemen’i onure etmek için bir veda yemeği düzenlendi. Gölcük Ilıca Restoran’da düzenlenen veda yemeğine Halk Eğitim Merkezi çalışanlarının yanı sıra Arvas ve Edemen’in dostları katıldı. Yemek nedeniyle düşüncelerini dile getiren Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Temiz, “Devletimiz bize nerede görev verirse bizler orada görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. 4 yıl kurumumuzda görev yapan Mehmet Hafız Arvas’a ve kurumumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapan Abdullah Edemen’e yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi.