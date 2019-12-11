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Fevzi Genç’ten kaz ziyafeti

Kandıra Sağlık Grup Başkanlığı emekli personeli Fevzi Genç, İstanbul ve İzmit’ten gelen dostlarına kaz ziyafeti verdi.
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Nezaket – Fevzi Genç çiftinin ev sahipliğinde Kandıra’da gerçekleşen ziyafete;  emekli Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Bölümünü kuran kardiyolog Dr. Nuri Çağlar, Akçakoca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu ve Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ile eşleri katıldı. Genç çifti, misafirlerine “fırında kaz” ve “kandıra keşkeği” ikram etti.

KİTABINI HEDİYE ETTİ

Nezaket – Fevzi Genç çiftinin 39.evlilik pastasının da kesildiği toplantıda; oğlu Gökhan, gelini Gülüzar Genç, kızı Kocaeli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü hemşiresi Gülçin Şahmar da hazır bulundu. Emekli Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya son çıkan “Yalnız Yürümeyeceksin” adlı kitabını Fevzi Genç için imzalayarak hediye etti.Geç vakitlere kadar süren ve sohbetle taçlanan toplantı, Fevzi Genç’in misafirlerine “Kandıra Yoğurdu” takdimi ile tamamlandı. 

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