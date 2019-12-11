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Sıla'ya doğum günü sürprizi

Gazeteci Yiğit Özcan'ın büyük kızı Sıla Özcan'a kardeşi İdil Özcan ve ailesi sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Büyük şaşkınlık yaşayan Sıla Özcan duygusal anlar yaşadı
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Gazeteci ve futbol yorumcusu Yiğit Özcan'ın büyük kızı Sıla Özcan 18. yaşına ayak basarken, kardeşi İdil Özcan ve ailesi sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Yapılan organizasyon karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Sıla Özcan, duygusal anlar yaşadı. Fanatik bir Kocaelispor taraftarı olan Sıla Özcan için ailesi özel yeşil-siyah pasta hazırladı ve salonu süslerken, Sıla’nın arkadaşları da kutlamaya katıldı ve hediyeler takdim etti. 

ARKADAŞLARI KUTLADI

12. sınıf öğrencisi olan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan Sıla, "Böyle bir sürpriz hiç beklemiyordum. İnanılmaz mutlu oldum. Çok keyifli bir gün yaşadım. Canım aileme, teyzeme  ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon sonu inşallah iyi bir üniversiteyi kazanırım ve Kocaelispor'umuz şampiyon olur " diye konuştu. Sıla’yı mutlu gününde babası Yiğit Özcan, annesi Nagihan Özcan, kardeşi İdil Özcan, teyzesi Merve Tatar, arkadaşları Eren Eriş, Esma Atmaca , Yusuf Maleri, Ecren Saka ve Ceren Rodoplu yalnız bırakmadı.

Bugün 16:18 TSİ - Yaşam

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