Ünlü yazar Deniz Erten Başiskele’de

Birçok ünlü şarkının söz yazarı ve kitaplarıyla da adından söz ettiren, Türkiye çapında ünlü ve sevilen yazar Deniz Erten "Neden Uyanmak Gerek" adlı programda okuyucuları ve takipçileriyle buluştu. Başiskele Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Sema Arat, belediye birim müdürleri, belediye personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜLTÜR FAALİYETLERİ

Teoman, Murat Boz, Hadise, Gökhan Özen, Burcu Güneş, Demet Akalın gibi birçok sanatçıya şarkı sözü yazan ve yine birçok kitabın yazarı olan Türkiye çapında tanınan ünlü Deniz Erten’i ağırlayan Başiskele Belediyesi, kültür faaliyetleriyle vatandaşlara hizmete devam ediyor.

BİLİM VE DİN İÇİÇE

Din, tasavvuf, ilim, bilim ve teknolojiyi birbiri ile harmanlayarak dinleyicilere anlatan Deniz Erten, bilimle dinin aslında ne kadar iç içe olduğunu, Allah’ın her an uyanmamız için bize mesajlar yolladığını ve bizi sürekli doğruyu bulmamız için uyardığını ifade etti. Söyleyişi sonunda Başkan Yardımcısı Sema Arat, engin bilgilerini katılımcılara aktaran ünlü yazar Deniz Erten’e çiçek takdim ederek teşekkür etti.