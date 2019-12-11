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Henkel’de yeni hedefler

Başta Çamaşır ve Ev Bakım Aletleri olmak üzere birçok ürünün global oyuncuları arasında yer alan Henkel, 2019 Mali Yılı Hedefini yüzde 0 ila 2 arasında organik satış büyümesi olarak açıkladı
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Çamaşır ve Ev Bakım Aletleri’nin önemli markaları arasında yer alan Henkel, 2019 Mali Yılı Hedeflerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Henkel, 2019 mali yılı için olan öngörüsünü teyit etti. Henkel, Grup için yüzde 0 ila 2 arasında bir organik satış büyümesi beklemeye devam ediyor. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri için yüzde -1 ila 1 arasında bir organik satış büyümesi ve Beauty Care için organik satışlarda yüzde -2 ila 0 arasında bir gelişim öngörürken, Çamaşır ve Ev Bakım için ise yüzde 2 ila 4 arası organik büyüme beklentisini sürdürüyor. Henkel, Grup seviyesinde yüzde 16 ila 17 aralığında bir düzeltilmiş satış kazancı beklemeye devam ediyor” denildi.

“ÇAMAŞIR VE EV BAKIM YÜKSELİŞTE”

Kurumlarının üretim bandı hakkında açıklamalarda bulunan Henkel CEO’su Hans Van Bylen,  “İlk başlarda gözlenen ve markalar ve yeniliklere yönelik gerçekleştirdiğimiz ek yatırımlardan kaynaklanan pozitif etkilere karşın Beauty Care İş Birimi’nin gelişimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kaldı. Profesyonel Saç Bakım Birimi pozitif gelişimini sürdürürken, Retail birimimiz beklendiği üzere Batı Avrupa’da yavaş seyreden bir toparlanma ve Çin’de devam etmekte olan stok eritme faaliyetlerinden etkilendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise, yeniliklerin başarıyla hayata geçirilmesi pozitif gelişime katkı sağladı” dedi.

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