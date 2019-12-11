Büyükakın, DSP il yönetimini konuk etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetimini makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, Dedeoğlu ve heyetine Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde ortaya koyduğu ve gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.
BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR
Birliktelikte Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kentin tamamı için üretilen her proje ve hizmet içinde ayrıca teşekkür etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz