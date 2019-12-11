Turan, Çakır ve ekibine başarılar diledi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli ile başhekim Dr. Âdem Çakır’ı ziyaret etti. Hastanenin durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Turan’a ziyaret sırasında Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yeğin de eşlik etti.

“SAĞLIK SİSTEMİMİZ GELİŞİYOR”

Nazik ağırlamalarından dolayı Çakır ve ekibine teşekkür eden Başkan Turan, “Kurumlarımızın daha iyiye gitmesi için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Biz de bugün Kocaeli Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sağlık sistemimiz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu başarıda önemli katkıları olan doktorlarımıza ve hastane yöneticilerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.