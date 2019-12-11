Logo Yazılım’dan gelecek için adım

Türkiye’nin en değerli bilişim markası Logo Yazılım, çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğreteceği “Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi”nin açılış töreni düzenlendi. Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği kurucusu Leyla Tekbulut’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, GOSB Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve BİLSEM Merkez Müdürü Hikmettullah Taşan katıldı.

32 HAFTA BOYUNCA EĞİTİM VERİLECEK

Çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğretmeyi hedefleyen Geleceği Yazanlar Atölyesi projesi aynı zamanda onların mekanik yeteneklerini ve analitik becerilerini geliştirerek, gelecekteki yaşamlarına da bugünden dokunmayı hedefliyor. 8 – 10 yaş arasındaki çocuklara robotik kodlama konusunda 32 hafta boyunca verilecek eğitimleri içeriyor. Eğitimlerin sonunda çocukların hayal gücünü somutlaştırarak yaratacakları eserleri sergileyecekler. Geleceği Yazanlar Atölyesi şu ana kadar 2000’den fazla çocuğa ulaşmayı başardı.

“TÜRKİYE’YE YAYMAYI ARZU EDİYORUZ”

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut’un açılış konuşması yaptığı etkinlikte Tekbulut, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bulunan nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insana yakışır iş ve ekonomik büyüme maddelerine Logo Yazılım olarak büyük önem veriyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımızın farkında ve geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak için Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi’ni açtık. Bu atölyelerimizi iş ortaklarımız ve Logo ekosisteminin de gücünü alarak, tüm Türkiye’ye yaymayı arzu ediyoruz. Logo Yazılım olarak eğitime verdiğimiz destek artarak devam etmeyi hedefliyoruz.” dedi

“40 BİN KİTAP GÖNDERİMİ YAPTIK”

M. Tuğrul Tekbulut’tan sonra söz alan Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu ve Başkanı Leyla Tekbulut dernek olarak 2015 yılından bu yana eğitime destek verdiklerini belirtti. Tekbulut, derneğin bugün 40 binden fazla çocuğa sürekli eğitim desteği verdiğini, dernek olarak Türkiye’nin 50’den fazla şehrinde faaliyet gösterdiklerini ve 300 civarında okul ve 500’den fazla öğretmen ile doğrudan irtibatta olduklarını ve okullara toplamda 40 bin kitap gönderimi yaptıklarını ve tüm bunları dernek çatısı altında bir araya gelen 400 gönüllü ile gerçekleştirdiklerini aktardı.

“OKUMA-YAZMA BİLMEMESİ RAĞMEN”

Özellikle dezavantajlı bölgeler ağırlıkta olmak üzere hayata geçirdikleri çalışmaların büyük bir teveccühle karşılandığını belirten Leyla Tekbulut, 2020 Uluslararası Gençlik ve Çocuk Yayınları Konferansı’nda Türkiye’yi temsil edeceklerini ve buradan ödülle dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi’ni dernek olarak çok önemsediklerini belirten Leyla Tekbulut, “ilk kodlama atölyesini göçmen, okuma yazma bilmeyen çocuklarla gerçekleştirdik. Atölye sırasında bu çocukların okuma yazma bilmemesine rağmen kodlamayı rahatlıkla yapabildiğini gördük. Sonrasında bu çalışmadan aldığımız ilhamla Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak bu projemizi ülke çapında yapmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktayı ne kadar doğru karar verdiğimizin bir karşılığı olarak değerlendirebiliriz” dedi.

“YARATTIĞI KATMA DEĞER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Açılışa katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Logo Yazılım’ın kıymetli işlere imza attığını belirterek gelecekte de bu tür yatırımların devam etmesini dilediğini söyledi. Eğitimin kendisi için birinci öncelik olduğunu belirten Güler, “Logo Yazılım’ın eğitime katkısını önemsiyorum. Geleceği yazılımda görerek bu anlamda Logo Yazılım’ın desteği ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin Türkiye’nin her noktasında yarattığı katma değer için teşekkür ederim” dedi.

Açıklamaların ardından çocuklar Logo Yazılım tarafından hazırlanan sınıfta hem robotik kodlama ile ilgili çalışmalar yaptı hem de birçok farklı araç gereçten teknolojik aletler nasıl yapıldığını gördü. Çocuklar teknolojik aletlere olan ilgisi yoğun oldu.